Otonom sürüşte yeni adım! Mercedes-Benz'den Çin'e yatırım

Mercedes-Benz Group, Çin'deki yazılım kapasitesini güçlendirmek amacıyla, Geely destekli otonom sürüş sistemi geliştiricisi Chongqing Qianli Technology'ye yatırım yapmayı planlıyor.

Bu hafta içerisinde duyurulacak

Bloomberg'in aktardığına göre Alman üretici, Qianli'de azınlık hisse satın almayı hedefliyor ve anlaşmanın bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Söz konusu girişim, Mercedes-Benz'in hem otonom sürüş teknolojilerinde rekabet gücünü artırma hem de Çin pazarındaki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sektör uzmanları, bu adımın otomotiv devlerinin geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımlarını hızlandırdığını ve otonom sürüş entegrasyonunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.