Otonom sürüşte yeni adım! Mercedes-Benz'den Çin'e yatırım
Mercedes-Benz, Çin’deki yazılım kapasitesini artırmak için Geely destekli otonom sürüş geliştiricisi Chongqing Qianli Technology’ye yatırım yapmaya hazırlanıyor. Alman otomobil üreticisi, Qianli’de azınlık hisse satın almayı planlıyor ve anlaşmanın bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Bu hafta içerisinde duyurulacak
Bloomberg'in aktardığına göre Alman üretici, Qianli'de azınlık hisse satın almayı hedefliyor ve anlaşmanın bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.
Söz konusu girişim, Mercedes-Benz'in hem otonom sürüş teknolojilerinde rekabet gücünü artırma hem de Çin pazarındaki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sektör uzmanları, bu adımın otomotiv devlerinin geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımlarını hızlandırdığını ve otonom sürüş entegrasyonunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.