ÖTV artışı planları değiştirmedi! Volkswagen'in 4 yeni PHEV modeli Türkiye'ye geliyor

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Volkswagen'in eylül ayı sonunda Türkiye'ye dört yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) model getireceğini duyurdu. Gelecek modeller arasında Tayron, Tiguan, Golf ve Passat Variant PHEV yer alıyor.

Özpeynirci'nin aktardığına göre, bu hamle geçen yıl PHEV modeller için yüzde 30'a düşürülen ÖTV oranından yararlanmak amacıyla planlanmıştı. Özellikle Tiguan ve Golf gibi modeller bu düşük vergi dilimine girebiliyordu.

PHEV'lere ÖTV oranları yükseltildi

Ancak 24 Temmuz'da yapılan düzenleme ile PHEV'lere uygulanan ÖTV oranları yükseltildi. Buna göre, yüzde 30 olan oran yüzde 45'e, yüzde 50 olan oran ise yüzde 75'e çıkarıldı.

Artışa rağmen Volkswagen'in planından vazgeçmediğini belirten Özpeynirci, şirket yetkililerine "Bu modeller hâlâ gelecek mi?" diye sorduğunu belirtti. Yanıtın net olduğunu ifade ederken Özpeynirci, "Evet, eylül sonunda geliyorlar. Çünkü bu araçlar üretim planlarında yer alıyor" dedi. Özpeynirci, bu nedenle modellerin 'bir bakıma zorunluluktan' geleceğini vurguladı.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, plug-in hibrit araçlarda (PHEV) uygulanan yüzde 30'luk ÖTV avantajı sürecinde yaşanan gecikmenin sektörde ciddi zararlara yol açtığını belirtti.

"Geç kalınan müdahale, zincirleme zarara dönüştü"

Özpeynirci, aynı zamanda BYD'ye tanınan vergi avantajından yararlanmak isteyen çok sayıda ithal markanın, üreticilerini ikna ederek Türkiye'ye özel ek araç üretimi yaptığını aktardı. Ancak bu hareketliliği gören bakanlığın zamanında müdahale etmesinin beklendiğini ifade eden Özpeynirci, "Maalesef bu uyarılar görmezden gelindi" dedi. Gazeteciye göre en büyük hata, araçlar yola çıkmadan önce herhangi bir düzenleme yapılmaması oldu.

Özpeynirci'ye göre sonuç olarak:

• Üretimi tamamlanan araçlar iptal edilemiyor.

• Firmalar, bu araçları zararına satmak zorunda kalacak.

• Piyasaya planlanandan fazla ithal araç girişi olacak.

• Markalar finansal kayba uğrayacak, devlet ise kurumlar vergisi gelirinden mahrum kalacak.

Özpeynirci, duruma ilişkin "Bakanlık bu süreci önceden görüp bir barem ayarlaması yapsaydı, firmalar boş yere bu araçları sipariş etmemiş olurdu" değerlendirmesinde bulundu.