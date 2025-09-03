ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekorlar serisi de­vam ediyor. Yılın bitimine son 4 ay kala, satışlar hız kesmiyor. Yıla 68 bin adetlerde başlayan pazar, mart itibarıyla 117 bin adede yakla­şarak 3 haneye ulaştı. Kalan aylar­da da tempo hiç düşmedi. Ağustos 2025’te de 101 bin 650 adetle yeni re­kor geldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) veri­lerine göre, ilk kez ağustos ayında 3 haneli satış rakamlarına ulaşıldı. En son geçen yılın aynı ayında 90 binli adetler görülmüştü.

24 Temmuz iti­barıyla yürürlüğe giren ve temmuz ayında sınırlı etkisi olan yeni özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenleme­sinde de sınırlı etki görülmeye de­vam etti. Yerli satışlarının hızlı dü­şüşünü toparlaması beklenen dü­zenleme, tam ay olan ağustosta çok etkili olmadı. Fakat hızlı gerileme­yi sınırladı. En son temmuz ayında hazirana göre, 6 puanlık toparlama gerçekleşmiş ve yerlilik yüzde 28,6 seviyesine çıkmıştı. Ağustos ayın­da yerlilik 2 puan düşüşle mayıs se­viyesi olan yüzde 26,6’ya kadar indi.

Ticari pazarda pick-up etkisi bitti, satışlar düştü

Ağustos 2025’te toplamda 101 bin 650 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bunun 74 bin 962 adedini yüzde 73,4 payla ithal araçlar oluşturdu. Yerli araçların oranı ise 26 bin 688 adetle yüzde 26,6 olarak ger­çekleşti. Toplam pazar 2024 Ağus­tos’a göre yüzde 12,78 arttı. Sadece otomobil satışları yine aynı dönemde yüzde 18,7 yükselişle 82 bin 215 adede çıktı. Hafif ticaride ise ÖTV etkisiy­le gerileme görüldü. Yüzde 6,7 düşen pazar 19 bin 435 adede geriledi. Pi­ck-up araç satışlarında yaşanan ÖTV artışı hafif ticari araçta seyri etkile­di. Temmuz 2025’te hafif ticari araç satışlarında payı yüzde 13,2’ye kadar çıkan pick-up araçlar ağustos ayın­da pastadan sadece yüzde 2 pay aldı.

Tesla satışları Togg’u geçti

Toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı 817 bin 345’e kadar çıktı. Elektrikli otomobil pazarı bu dönem­de de hız kazandı. Benzinli otomobil satışları 304 bin 618 adetle pazardaki payı yüzde 50’nin altına (%46,5) düş­tü. Hibrit araçlar ise 172 bin 366 adet seviyesini gördü. Burada pay yüzde 26,3 oldu. Elektrikli otomobil satış­ları da 120 bin 857 adetle pazar payı­nı yüzde 18,5’e taşıdı. Dizel araçların payı yüzde 8’e kadar gerilerken oto­gazlı araçlar yüzde 1’in altını gördü.

Tabi elektrikli araçta en çok 160 kw altındaki vergisi düşük modellere ta­lep oldukça yüksek. 160 kw altında­ki elektrikli otomobil satışları yüzde 106,6 artarak yüzde 13,5 pay alırken, 160 kW üstü elektrikli otomobil satış­ları yüzde 285,9 artarak sadece yüzde 5’e sahip oldu. Elektrikli araçta zir­veyi Ocak-Ağustos 2025 döneminde Tesla sırtladı. Önceki ay Togg’a çok yakın seyreden satışlar bu ay 25 bin 756 adetle voltajı yükseltti. Tesla’yı 21 bin 70 adetle Togg izledi. Üçüncü sırada da 13 bin 391 adetle BYD var.

Artık tercihler SUV’lerden yana

Gövde tipine göre bakıldığında ar­tık pazarın ağırlıklı bir kısmını SUV modeller oluşturuyor. Tüketicilerin bu süreçte en çok tercih ettiği göv­de tipi 410 bin 891 adet ve yüzde 62,8 payla SUV araçlar oldu. Onu 144 bin 878 adet ve yüzde 22,1 payla sedan­lar takip etti. Yüzde 14,2 paya sahip olan hatchback otomobiller ise 92 bin 716 adede geriledi. Geçen yılın ilk 8 ayında neredeyse tüm gövde tiplerin­de gerileme görüldü. Sedan araçların satışları neredeyse 160 bin adet sevi­yelerindeydi. Hatchback araçlar ise 103 binin üzerinde seyrediyordu. Ge­çen yıla göre, bu iki gövde tipinde de gerileme kaydedildi. Fakat SUV mo­del satışları 335 bin seviyesinden 410 bin adetlere kadar çıktı.

Vites düşmüyor yeni rekor kapıda

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında yeni rekor dalgası adım adım geliyor. Toplam pazarın 817 bin 345 adete ulaşması ve aylık bazda satışların 3 haneye sabitlenmesi dikkat çekiyor. Toplam satışlar 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 oranında arttı.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 8,05 oranında artarak 654 bin 413 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,1 artarak 162 bin 932 adet oldu. Kalan 4 ayda 3 haneli rakamlar en düşük seviyede yakalanırsa pazarın 1.3 milyon adetlerle rekor seviyede olması hesaplanıyor. Sektör temsilcileri de pazarın 1.2 milyon adetler üzerinde kapanmasını bekliyor.