Ozan Bingöl cepten fazladan çıkan 300 bin lirayı yazdı: Otomobilde matrah güncellenseydi...

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, otomobilden alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) otomobildeki etkisini ortaya koyan bir yazı kaleme aldı.

Otomobil fiyatlarına gelen zamlarının bir kısmının ÖTV oranlarında yapılan açık artıştan kaynaklandığını belirten Bingöl, diğer kısmın ise otomobil matrah dilimlerinin güncellememesinden kaynaklandığını ifade etti.

ÖTV kanunun yürürlüğe girdiği 2002’de yüzde 27 ila 50 aralığında değişen ÖTV oranlarının bugün yüzde 45 ila yüzde 220 aralığına yükseldiğini hatırlatan Bingöl, matrah güncellemesi yapılmadığı için bugün yüzde 80’nin altında ÖTV oranına tabi otomobil bulmanın ‘neredeyse’ imkânsız olduğunu vurguladı.

Sözcü gazetesindeki yazısında Bingöl, ÖTV dilimlerinin en son 24 Kasım 2022’te Resmi Gazete’de yayınlanan kararla güncellendiğini anımsattı.

Unsurlar %80 ÖTV'li Fiyat %45 ÖTV'li Fiyat ÖTV'siz Fiyat Vergi Öncesi Fiyat 700.000,00 700.000,00 700.000,00 TRT Bandrol Tutarı (binde 8) 5.600,00 5.600,00 5.600,00 ÖTV 564.480,00 317.520,00 0,00 KDV (%20) 254.016,00 204.624,00 141.120,00 Toplam Vergi + TRT Bandrol Ücreti 824.096,00 527.744,00 146.720,00 Vergiler Dahil Fiyat 1.524.096,00 1.227.744,00 846.720,00

Cepten fazla çıkan 300 bin lira

Ozan Bingöl, dünyanın pek çok ülkesinde vatandaşların 700 bin liralık bir otomobile 864 bin lira ödeyerek sahip olabildiğini anlatarak Türkiye’de ise iki kat ödeme yapmak durumunda kalındığını belirtti.

ÖTV matrahlarında güncelleme yapılsaydı vatandaşın yüzde 80 yerine yüzde 45 ÖTV ödeyeceğini belirten Bingöl, yukarıdaki örnekte belirtildiği üzere 700 bin liralık bir aracın yaklaşık 1 milyon 524 bin lira yerine 1 milyon 227 milyon liraya satın alanabileceğini gösterdi.