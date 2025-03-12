Ozan Bingöl cepten fazladan çıkan 300 bin lirayı yazdı: Otomobilde matrah güncellenseydi...
Türkiye'nin önde gelen vergi uzmanlarından Ozan Bingöl, otomobilde uygulanan ÖTV'ye ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. ÖTV zamlarının açık ve örtülü olarak gerçekleştiğini savunan Bingöl, matrah güncellemesi yapılmaması nedeniyle yüzde 80'nin altında ÖTV oranına tabi otomobil bulmanın 'neredeyse' imkânsız olduğunu ifade etti. Ozan Bingöl 700 bin liralık aracın pek çok ülkede 864 bin lira alınabildiğini, Türkiye'de ise aynı araç için iki kat para ödendiğini ifade etti. Bingöl matrah güncellemesi yapılmadığı için cepten çıkan fazladan 300 bin lirayı da örneğiyle ortaya koydu.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, otomobilden alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) otomobildeki etkisini ortaya koyan bir yazı kaleme aldı.
Otomobil fiyatlarına gelen zamlarının bir kısmının ÖTV oranlarında yapılan açık artıştan kaynaklandığını belirten Bingöl, diğer kısmın ise otomobil matrah dilimlerinin güncellememesinden kaynaklandığını ifade etti.
ÖTV kanunun yürürlüğe girdiği 2002’de yüzde 27 ila 50 aralığında değişen ÖTV oranlarının bugün yüzde 45 ila yüzde 220 aralığına yükseldiğini hatırlatan Bingöl, matrah güncellemesi yapılmadığı için bugün yüzde 80’nin altında ÖTV oranına tabi otomobil bulmanın ‘neredeyse’ imkânsız olduğunu vurguladı.
Sözcü gazetesindeki yazısında Bingöl, ÖTV dilimlerinin en son 24 Kasım 2022’te Resmi Gazete’de yayınlanan kararla güncellendiğini anımsattı.
|Unsurlar
|%80 ÖTV'li Fiyat
|%45 ÖTV'li Fiyat
|ÖTV'siz Fiyat
|Vergi Öncesi Fiyat
|700.000,00
|700.000,00
|700.000,00
|TRT Bandrol Tutarı (binde 8)
|5.600,00
|5.600,00
|5.600,00
|ÖTV
|564.480,00
|317.520,00
|0,00
|KDV (%20)
|254.016,00
|204.624,00
|141.120,00
|Toplam Vergi + TRT Bandrol Ücreti
|824.096,00
|527.744,00
|146.720,00
|Vergiler Dahil Fiyat
|1.524.096,00
|1.227.744,00
|846.720,00
Cepten fazla çıkan 300 bin lira
Ozan Bingöl, dünyanın pek çok ülkesinde vatandaşların 700 bin liralık bir otomobile 864 bin lira ödeyerek sahip olabildiğini anlatarak Türkiye’de ise iki kat ödeme yapmak durumunda kalındığını belirtti.
ÖTV matrahlarında güncelleme yapılsaydı vatandaşın yüzde 80 yerine yüzde 45 ÖTV ödeyeceğini belirten Bingöl, yukarıdaki örnekte belirtildiği üzere 700 bin liralık bir aracın yaklaşık 1 milyon 524 bin lira yerine 1 milyon 227 milyon liraya satın alanabileceğini gösterdi.