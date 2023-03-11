Peugeot 205 efsanesi 40 yaşında

Peugeot 205, 2023 itibarıyla 40 yaşına giriyor.

Peugeot 205’in hikayesi, 1970’lerin sonunda Peugeot Yönetim Kurulu Üyesi Jean Boillot ile başladı. Şirket için zor bir dönemdi. Bir şehir otomobilinden, çok amaçlı bir otomobilden çok daha fazlası olacak yeni bir küçük otomobil projesi ortaya atıldı.

Şehir içinde olduğu kadar şehir dışında da konforlu, küçük bir aileyi taşıyabilecek kapasitede ve aynı zamanda uygun fiyatlı da olması gerekiyordu. Kısacası, farklı koşullardan gelen tüm beklentileri karşılamalıydı.

Peugeot 205, tasarım, teknoloji ve pazarlama açısından oyunun kurallarını değiştirdi. Aslında önceki Peugeot modellerinin çoğu Pininfarina tarafından tasarlanmıştı. Ancak Gerard Welter liderliğindeki şirket içi tasarımcılar, çok daha modern ve akıcı bir tasarımla şirket içinde düzenlenen yarışmayı kazandı.

Pininfarina, Peugeot 205 Cabriolet’yi tasarlayarak teselli buldu. Yatay çıtalı ızgara ve arka stoplar arasındaki bant gibi geleceğin Peugeot’larında kullanılacak özgün ve karakteristik tasarım unsurlarını başlatan bir tasarımdı. Ayrıca iç tasarım, otomotiv tasarımında ünlü bir isim olan ve o zamanlar Peugeot tasarım stüdyosu üyesi olan Paul Bracq imzasını taşıyordu.

Peugeot 205, teknik olarak Peugeot’nun modern çağa adım atmasını simgeliyor. Kompakt ama geniş, hatchback olmasıyla pratik, aynı zamanda verimli ve ekonomikti. Özetle tüm kullanım gereksinimlerine uygundu. Kabin içinde daha fazla alan sağlamak üzere arkada torsiyon kollu süspansiyonla donatılan, markanın ilk otomobiliydi. Aynı zamanda yeni XU motor ailesi ile yollara çıkan ilk otomobildi.

XUD7 adındaki 4 silindirli 1.769 cc motor 60 HP güç üretiyordu. Ayrıca PEUGEOT 205, ilk küçük Fransız dizel otomobil ve daha da önemlisi benzinli muadillerine eşdeğer bir performansı çok daha düşük tüketim (Ortalama 3,9 lt/100 km) değerleriyle sunan ilk küçük dizel modeldi.

Peugeot 205, 45 ile 200 arasında değişen beygir güçlerine sahip zengin bir motor çeşitliliğine sahip ilk küçük Peugeot modeli oldu. Ayrıca o zamanlar nadir olan otomatik şanzıman seçeneğine de sahipti. 1983 yılında yollara 4 benzinli ve 1 dizel motorla çıktı. Ertesi yıl ürün gamına efsanevi GTI ve Turbo 16 eklendi. Ayrıca 3 kapılı bir gövde tipi de programa dahil oldu. Yıllar içinde ürün gamına, kot koltuklu 1986 Junior gibi daha uygun fiyatlı modellerden Lacoste veya Gentry gibi daha şık modellere kadar farklı versiyonlar eklendi.

Peugeot 205 motorsporlarında öne çıktı

Motorsporları, Peugeot 205’i ve Peugeot markasını tanıtmak için güçlü bir nokta oldu. Peugeot, 1984 yılında, Jean Todt yönetiminde 205 Turbo 16 ile Dünya Ralli Şampiyonası’nın en önemli kategorisi “Grup B”de mücadele etti. İlk sezonda Ari Vatanen üç ralli kazanarak çok iyi bir izlenim bıraktı.

Peugeot 205 Turbo 16, 1985 ve 1986 sezonlarında Peugeot’nun markalar dünya şampiyonu olmasını ve Timo Salonen (1985) ile Juha Kankkunen’in (1986) pilotlar dünya şampiyonu olmasını sağladı. 1986 sonunda “Grup B” kategorisi kalmadığından Jean Todt, Peugeot’ya 205 T16 ile efsanevi bir yarış olan Paris-Dakar’da katılmayı önerdi. Öneri kabul edildi. Peugeot 205 T16 özel olarak uyarlandı. 1987 ve 1988 yıllarında önce Ari Vatanen ardından Juha Kankkunen ile zafere ulaştı.

1998 yılında, 15 yıllık uzun ve zengin bir kariyerin ardından Peugeot 205, 5 milyon 278 bin 50 üretim adedi ile bantlara veda etti. Peugeot 205 ile başlayan ve Peugeot 206, PeugeotT 207 ile süren seri, son olarak bugün Peugeot 208 ile devam ediyor.