Peugeot tarih verdi: Avrupa’da tüm modelleri elektrikli olacak

Peugeot açıklamasına göre, marka, E-LION Projesi kapsamında gerçekleştirdiği E-LION Günü’nde markanın elektrikliye geçiş yolundaki hedeflerini ve stratejilerini paylaştı.

2023 yılında Peugeot ürün gamındaki her model elektrik destekli olacakken, 2025 yılında markanın tüm modellerinde tamamen elektrikli bir ürün seçeneği olacak. 2030 yılına gelindiğindeyse Avrupa’da satılan tüm Peugeot modellerinin tamamen elektrikli olması planlanıyor.

PEUGEOT E-LION Projesi’nin 5 temel unsuru şöyle:

"Ekosistem: STLA hedeflerine uygun ürün ve hizmet ekosistemi.

Deneyim: Şarjdan bağlantıya kadar uçtan uca eksiksiz müşteri deneyimi.

Elektrik: 2025 yılına kadar tamamen batarya elektrikli ürün gamına sahip olma taahhüdü. Verimlilik: Performansı en üst seviyeye çıkarma ve kilo watt tüketimini en aza indirme hedefi (E-208 için 12,5 kWsa/100 km). Çevre: 2038 yılına kadar net 0 karbon olma hedefi."

Peugeot 2 yıl içinde 5 yeni elektrikli araç pazara sunacak

Gelecek 2 yıl boyunca 5 yeni Peugeot modelinin tanıtımı gerçekleştirilecek. e-308 ile beraber Avrupa’nın ilk elektrikli station modeli e-308 SW, e-408, e-3008 ve e-5008, bu 5 modeli oluşturacak. Elektrikli 308 ve 308 SW, 115 kW (156 hp) güç üreten ve 400 km’nin üzerinde menzile (WLTP döngüsü) sahip yeni bir elektromotorla yollara çıkacak. Bu model, ortalama 12,7 kWsa enerji tüketimi ve segmentin en iyi verimlilik seviyesi ile çok iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Peugeot, MHEV 48V ile yeni hibrit teknolojisini de tanıtıyor. Marka bu yıl, 208, 2008, 308, 3008, 5008 ve 408 modelleri ile bu alana iddialı giriş yapacak. Peugeot Hybrid 48V sistem, yeni nesil 100 hp veya 136 hp PureTech benzinli motor, elektromotor (21 kW) ve benzersiz 6 vitesli elektrikli çift kavramalı şanzımandan (E-DCS6) oluşuyor.

Sürüş sırasında şarj olan bir batarya sayesinde, bu teknoloji daha yüksek alt devir torku ve yakıt tüketiminde yüzde 15 azalma sağlıyor (3008 modelinde 126 gr CO2/km itibarıyla). Böylece hibrit sistemle donatılan bir C segmenti SUV, şehir içi sürüşlerinde zamanın yüzde 50’sinden fazlasını sıfır emisyonlu, tamamen elektrik modunda geçirebiliyor. Aynı zamanda şehir içi sürüşlerinde sıfır emisyon modunda sürüş yapma olanağı da sağlanıyor.

Yeni nesil C-SUV

Peugeot e-3008, 2023’ün ikinci yarısında tanıtılacak, çift motor dahil olmak üzere 3 elektrikli güç-aktarma sistemiyle menzili 700 km’ye kadar ulaşacak. e-3008, ileri teknoloji ürünü STLA Orta Boy platformuyla pazara sunulan ilk otomobil olacak. Modelin hemen ardından e-5008 de tanıtılacak.

Peugeot E-LION Projesi’ndeki ürün tasarımı ve teknolojik yenilikler, 2038 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefinde çok önemli bir rol oynayacak. Peugeot’nun yeni BEV-by-design serisi, Stellantis teknoloji platformları tarafından desteklenecek ve gelecekteki tasarımların geliştirilmesi için heyecan verici bir temel sağlayacak. Yeni gövde orantıları aracın genel oranlarını yeniden tasarlamak için daha fazla esneklik ve özgürlük sağlayacak.

Tamamen yeni bir tasarım diliyle yeni açılar yakalanacak. İç mekan ve işlevleri yeniden yorumlanarak yeni hacimler oluşturulacak. Araç kontrollerinde “Yeni Jestler” kullanılarak yeni dönemde yenilikler hayatımıza girecek. Örneğin, elektronik direksiyon, aracı kontrol etmenin tamamen yeni yollarını sağlayacak. Hypersquare ve 2026’dan itibaren pazara sunulacak olan tamamen yeni bir HMI ile yeni nesil akıllı i-COCKPIT tasarımına olanak sağlanacak.

STLA teknoloji çözümleri de kabin içi deneyimi kolaylaştırıyor. Otomobilin sinir merkezi STLA-BRAIN’in merkezi zekası, havadan (OTA) yüklenebilecek. STLA-SMARTCOCKPIT, kabin içinde ve kabin dışında dijital yaşamınızı tamamlayacak. STLA-AUTODRIVE, otonom sürüşün geleceğini adlandıracak. Amazon ve Foxconn gibi dünyanın önde gelen oyuncularıyla yapılan iş birlikleri, yeni teknolojinin her zaman harika bir deneyim olarak sunulmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilyen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, şunları kaydetti:

“Net sıfır karbon sadece üç kelimelik bir ifade değil. Bir zihniyet ve bir yaklaşım meselesi. Organizasyonlar kadar bireyler olarak hepimizin benimsemesi gereken bir yaklaşım. Aynı şekilde E-LION Projesi de bir strateji ve sunum destesi değil. Bu proje, gerek bizler gerekse de gelecek nesiller için kritik öneme sahip. Bu nedenle gerçekleştirmeye kendimizi adamış durumdayız. E-LION Projesi, bir elektrikli araç markası olarak Peugeot’nun stratejisini tanımlayacak ve marka değerlerimize uygun ulaşımı sağlamak üzere toplumun nabzını tutmamızı sağlayacak.”

Peugeot Ürün Müdürü Jerome Micheron, “Müşterilerimiz elektrikli bir Peugeot kullandığında, yine de her şeyden önce bir Peugeot kullanmış olurlar. Bu benzersiz deneyim her zaman önceliğimiz olacak.” ifadelerini kullandı.

Peugeot Tasarım Müdürü Matthias Hossann ise, “Artık ikinci el otomobil olmadığını hayal edin. Bunun yerine, ihtiyaçlarınıza göre, istediğiniz zaman güncelleyebileceğiniz veya yükseltebileceğiniz, yeni ve kişiselleştirilmiş otomobiller olacak. Ömrü boyunca değerini koruyan, her zaman güncel kalan bir ürün.” değerlendirmesine bulundu.

Peugeot Pazarlama ve İletişim Müdürü Phil York da elektrikli araca sahip olma ile ilgili yaklaşımın, elektrikli araçların genel ilkelerinin ötesine ve kişisel lojistiğe dönüştüğünü belirterek, "Müşterilerimizin gereksinimlerini ilham verici, basit ve erişilebilir çözümlerle karşıladığımızı görmek beni heyecanlandırıyor. Peugeot olarak ilgili beklentilere tam olarak cevap veriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.