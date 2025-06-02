Renault’un bünyesindeki Fransız Alpine markasının ilk elektrikli SUV modeli A390, elektrikli Porsche Macan’a rakip olarak yollara geliyor.

Aracın, GT ve GTS versiyonlarıyla 2025’in son çeyreğinde Avrupa’da, 2026’da ise Türkiye yollarında olması bekleniyor.

Avrupa'da fiyat aralığının ise 65 bin 76 bin Euro aralığında olması bekleniyor. Ancak Alpine henüz fiyat listelerini açıklamadı.

A390'nın özellikleri

Hem A390 GT hem de A390 GTS versiyonları, önde bir ve arkada iki motor olmak üzere üç elektromotorlu bir düzene sahip.

A390, 0'dan 100 km/s hıza 3.9 saniyede çıkabiliyor ve 550 km’ye yakın menzili bulunuyor.

Aracın hızlı şarj özelliği de ön plana çıkıyor. 25 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj özelliği bulunuyor.

A390, 4615 milimetre uzunluğu, 1885 milimetre genişliği ve 1532 milimetre yüksekliğe ve 532 litre bagaja sahip.

Aracın iç mekan tasarımı da beğeni topluyor. 2,3 inçlik dijital gösterge panelinin yanında 12 inçlik dikey formlu bir multimedya ekranı yer alıyor.