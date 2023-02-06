Prometeon’dan Yamaha’ya destek

Prometeon Tyre Group, 2023 FIM Superbike Dünya Şampiyonası’nda yarışan Pata Yamaha Prometeon WorldSBK takımının yeni ortak isim sponsoru oldu. Prometeon Tyre Group Genel Müdürü Roberto Righi konuyla ilgili şunları söyledi: “Resmi Yamaha WorldSBK takımının ortak isim sponsorluğu için imzaladığımız bu sözleşme, seri üretim motosikletlerin yarıştığı dünya şampiyonasını desteklemek amacıyla Prometeon’un 2022 yılında resmi sponsorluk ile başlayan taahhüdünün doğal evrimini yansıtıyor. WorldSBK ile inovasyon, teknoloji ve maksimum performans arayışı konusunda aynı değerleri paylaşıyoruz.

Bu iş birliğinin kurumsal markamızın görünürlüğünü daha da artıracağına, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize daha da özel ve etkileşim yaratan deneyimler sunmamıza imkan sağlayacağına inanıyoruz.” 2022 yılında 14 yarış kazanan ve üreticiler şampiyonasında ikinci olan Pata Yamaha Prometeon WorldSBK kategorinin en iyi takımları arasında yer alıyor. Bu sezon iki resmi Yamaha R1 WorldSBK motosikletle üç yıldır takım arkadaşı olan İtalyan Andrea Locatelli ile 2021 WorldSBK Şampiyonu ve 2022 ikincisi Toprak Razgatlıoğlu yarışacak.