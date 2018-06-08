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Rekabet, otomotivde satış sıralamasını değiştirdi

Bu yılın ilk 5 ayında yoğun rekabete sahne olan otomotiv pazarında birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Renault, yaklaşık 44 bin adetle yine en çok satılan marka oldu.

Rekabet, otomotivde satış sıralamasını değiştirdi
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Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık yüzde 5 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-mayıs döneminde 234 bin 645 otomobil, 67 bin 666 hafif ticari araç satıldı. 302 bin 311 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 daraldı.

Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvede yer aldı. İlk 5 ayda pazardaki daralmaya rağmen Renault, satışlarını yüzde 2,9 artırarak 43 bin 952'ye yükseltti. Marka, pazar payını da yüzde 14,5'e çıkardı.

Geçen yılın ilk 5 ayında sıralamada üçüncü olan Fiat, bu yıl 34 bin 37 satışla ikinciliğe yükseldi. 33 bin 575 satış yapan Volkswagen ise ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

Toyota ve Peugeot iki basamak yükseldi

İlk 5 ayda otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Ford 32 bin 653 adetle dördüncü, Hyundai 18 bin 833 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.

2017'nin ocak-mayıs döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 14 bin 585 satışla altıncılığa ulaştı. Peugeot da 14 bin 27 adetle iki basamak yükselerek listede yedinci oldu.

Dacia 13 bin 783 satışla sekizinci sırada yer aldı. Marka, geçen yılın aynı dönemde altıncı olmuştu.

Listede 2017'nin ilk 5 ayında 10'uncu sırada bulunan Mercedes-Benz 12 bin 678 satışla dokuzuncu oldu. Honda ise 11 bin 544 satışla bu yıl iki basamak yükselerek 10'uncu sıraya yerleşti.

Markaların 2018 ve 2017 yıllarının ilk 5 ayında ulaştığı satış adetlerine göre sıralaması şöyle:

Marka 2018 İlk 5 Ay 2017 ilk 5 ay
Sıralama Satış Adedi Sıralama Satış Adedi
RENAULT 1 43.952 1 42.714
FIAT 2 34.037 3 38.023
VOLKSWAGEN 3 33.575 2 39.355
FORD 4 32.653 4 37.880
HYUNDAI 5 18.833 5 19.359
TOYOTA 6 14.585 8 13.373
PEUGEOT 7 14.027 9 13.160
DACIA 8 13.783 6 16.600
MERCEDES-BENZ 9 12.678 10 11.253
HONDA 10 11.544 12 10.506
OPEL 11 10.776 7 14.735
SKODA 12 10.474 14 7.284
NISSAN 13 10.401 11 11.043
AUDI 14 6.853 15 6.396
BMW 15 6.395 16 5.507
CITROEN 16 6.347 13 9.708
SEAT 17 5.253 17 5.496
KIA 18 4.547 18 5.253
VOLVO 19 2.276 20 1.340
MITSUBISHI 20 2.030 19 1.514
SUZUKI 21 1.148 21 1.012
JEEP 22 995 24 740
ISUZU 23 887 23 869
IVECO 24 710 22 944
SUBARU 25 674 28 461
LAND ROVER 26 632 25 596
MAZDA 27 536 27 478
MINI 28 520 29 394
KARSAN 29 374 26 543
PORSCHE 30 278 30 254
SSANGYONG 31 158 31 182
DS 32 110 37 28
ALFA ROMEO 33 89 32 170
JAGUAR 34 86 33 124
LEXUS 35 29 35 45
MASERATI 36 22 38 19
INFINITI 37 14 36 44
SMART 38 11 34 76
FERRARI 39 8 41 5
ASTON MARTIN 40 5 39 10
BENTLEY 41 4 40 5
LAMBORGHINI 42 2 42 2

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