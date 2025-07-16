Renault Group 2025'in ilk yarısında ciro artırdı, hedefleri Rrevize etti

Renault Group, 2025 yılının ilk yarısında gelirlerini artırmayı başardı. Grup, ticari disiplinini koruyarak 27,6 milyar euro ciro ve yüzde 6 işletme marjı elde ederken, kısa vadeli risklere karşı temkinli duruşunu sürdürerek mali hedeflerini aşağı yönlü güncelledi.

Yılın ilk altı ayında yüzde 2,5’lik ciro artışı sağlayan Renault Group, 47 milyon euroluk serbest nakit akışı yarattı. Bu performans, yaklaşık 900 milyon euroluk olumsuz işletme sermayesi değişimine rağmen elde edildi. Haziran ayında satış hacimlerinin beklentilerin altında kalması ve Avrupa perakende pazarındaki düşüş, ticari baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı.

Grup, otomotiv talebindeki zayıflama ve artan rekabet koşulları nedeniyle 2025 yılına ilişkin hedeflerini revize etti. Buna göre:

İşletme marjı hedefi ≥ yüzde 7 seviyesinden yaklaşık yüzde 6,5 düzeyine çekildi.

Serbest nakit akışı hedefi ≥ 2 milyar eurodan 1,0 – 1,5 milyar euro aralığına güncellendi.

Renault Group, SG&A giderleri, üretim ve Ar-Ge harcamalarında yapısal tasarruf adımlarını hızlandırarak maliyet azaltma planını güçlendirdi. Grup, hacim büyümesinden çok birim başına kârlılık yaratmaya odaklanan ticari politikasını sürdürürken, genel giderlerde küçülmeye ve ürün geliştirme süreçlerinde verimliliğe öncelik veriyor.

Çevik üretim modeli ve güçlü ürün gamı

Renault’nun çevik üretim altyapısı, içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlara eş zamanlı yanıt verebilecek kapasitesiyle dikkat çekiyor. Grup, 2024 yılında tanıttığı 10 yeni model ve 2 makyajlı versiyonun ardından, 2025 boyunca 7 yeni model ve 2 yenilenmiş versiyonu daha pazara sunarak ürün portföyünü güçlendirmeyi sürdürüyor.

Grubun sipariş defteri, yaklaşık iki aylık satış hacmini karşılayacak seviyede bulunuyor. Mart 2025'te 560 bin araç olan stok seviyesi, Haziran sonunda 530 bin araca gerileyerek yönetilebilir düzeyde kalmaya devam etti. Fabrika kullanım oranı ise yüzde 90 seviyelerinde gerçekleşti.