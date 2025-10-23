Renault, üçüncü çeyrekte gelirini artırdı

Fransız otomobil üreticisi Renault, üçüncü çeyrekte gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artırarak 11,43 milyar Euroya çıkardı. Analistlerin ortalama tahmini 11,45 milyar Euro seviyesindeydi.

Grup bünyesindeki tüm markalarda, ana Renault markası da dahil olmak üzere, satışlar arttı. Şirket, yılın tamamında yaklaşık yüzde 6,5 oranında faaliyet kâr marjı hedefini koruduğunu bildirdi.

Renault Finans Direktörü Duncan Minto, “Hacim yerine değer odaklı stratejimize tam bağlılığımızı sürdürüyoruz ve maliyet azaltma planımızı uygulamaya kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.