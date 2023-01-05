Renault, Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Markası seçildi

Renault, ODMD tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “ODMD Gladyatörleri Ödülleri”nde “Satış” kategorisinde ödüle layık görüldü. Renault, büyük ilgili gören hafif ticari araçlarıyla 2022 yılında yüzde 100’lük büyüme yakalayarak “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Markası” seçildi.

“sahibinden.com Özel Ödülü”nün de verildiği törende Renault Clio, “B Segmentinde En Çok İlgi Gören 2. El Araç” kategorisinin kazananı oldu.

Renault ticari araç ailesi ihtiyaçlara cevap veriyor

Renault Express Combi ve Express Van, Renault markasının üstün özelliklerinden yararlanarak, tüm bireysel ve ticari ihtiyaçlara cevap veriyor. Express Combi, 800 litre ile geniş bagaj hacmi ve 71,6 cm’lik sürgülü yan kapı açıklığıyla sınıfında iddialı özellikler sunuyor. Express Van ise 1,91 m yükleme uzunluğuna sahip 3,3 metreküplük yükleme hacmiyle ve 48 litre kabin içi saklama alanıyla segmentinin en geniş yükleme alanını sunuyor.

Nisan ayında satışa sunulan yenilenen Renault Trafic, tüm versiyonlarıyla farklı kullanım gereksinimlerine hitap ediyor. Panelvan ve Combi 5+1’de sunulan düz vites versiyonların yanı sıra; Trafic Combi 5+1 ve Trafic Combi 8+1’de sunulan otomatik vites seçenekleri, pazardaki artan otomatik vites talebine cevap veriyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik versiyonlarıyla sınıfına yön veren model; güçlü görünüme sahip dış tasarımı, geniş taşıma kapasitesi, optimize iç mekân ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Renault Master Panelvan ve Kamyonet modelleri de geniş ürün çeşitliliği ile markanın sağlamlığını ve güvenilirliğini kendi segmentlerinde yıllardır başarıyla temsil ediyor.