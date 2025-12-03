Renault’dan yıl sonuna güçlü giriş: Kasım satışları 15 bin adedi aştı

Renault, kasım ayında 15 bin 813 adetlik satışa ulaşarak yüzde 11,9 pazar payı elde etti ve Türkiye’nin en çok satan markası oldu.

Yılın ilk 11 ayında toplam satışların 120 bin adede yaklaşmasıyla, Renault 2025 boyunca toplam pazarda en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü.

Kasım ayında otomobil satışlarında 14 bin 411 adetlik performans sergileyen Renault, bu alanda yüzde 13,8 pazar payı elde ederek yine ilk sırada yer aldı. Ocak–Kasım döneminde 120 bin 313 adetlik toplam satışla otomobil pazarında liderlik korundu. Markanın yıl başından bu yana otomobil satışları 109 bin 828 adede ulaşırken, pazar payı yüzde 11,7 olarak kaydedildi.

Clio ve Megane Sedan zirveyi bırakmıyor

Renault’nun sevilen modelleri Clio ve Megane Sedan, yılın ilk 11 ayında en çok satan iki model olmayı sürdürdü.

Kasım ayında ise en çok satan ilk beş model listesinde üç Renault modeli yer aldı:

Renault Megane Sedan: 4.657 adet ile ayın en çok satan modeli

Renault Clio: 4.468 adet ile ikinci sırada

Yeni Renault Duster: 3.275 adet ile beşinci sırada

SUV satışlarında yükseliş

Renault’nun SUV segmentindeki başarısı da kasım ayına yansıdı. Marka, 5.227 adet SUV satışıyla bu segmentte en çok satış yapan üçüncü marka oldu.