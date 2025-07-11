Resmi kaynaklar açıkladı! BYD ve Chery'nin Türkiye yatırımlarında gecikme yok
Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye'ye yapmayı planladığı 1 milyar dolarlık yatırımda herhangi bir gecikme olmadığı bildirildi. Şirketin Manisa'da inşa edeceği fabrikanın takvime uygun şekilde ilerlediği belirtilirken, yatırım süreci planlandığı gibi devam ediyor. Aynı şekilde, Chery'nin Türkiye yatırımıyla ilgili süreçte de herhangi bir aksama yaşanmadığı ifade ediliyor.
Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye'ye yönelik 1 milyar dolarlık yatırım planı kapsamında yürütülen süreçle ilgili merak edilenlere açıklık getirildi.
CNBC-e'nin resmi kaynaklardan edindiği bilgilere göre, BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı fabrikanın inşaat sürecinde herhangi bir gecikme yaşanmadığı belirtildi.
Resmi kaynaklar, hem BYD hem de bir diğer Çinli üretici Chery'nin yatırım adımlarının takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti.
Yatırım bir yıl önce açıklanmıştı
BYD, Temmuz 2024'te Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını kamuoyuyla paylaşmıştı. Şirketin Manisa'daki tesisinin planlandığı şekilde tamamlanması bekleniyor.