Resmi kaynaklar açıkladı! BYD ve Chery'nin Türkiye yatırımlarında gecikme yok

Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye'ye yönelik 1 milyar dolarlık yatırım planı kapsamında yürütülen süreçle ilgili merak edilenlere açıklık getirildi.

CNBC-e'nin resmi kaynaklardan edindiği bilgilere göre, BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı fabrikanın inşaat sürecinde herhangi bir gecikme yaşanmadığı belirtildi.

Resmi kaynaklar, hem BYD hem de bir diğer Çinli üretici Chery'nin yatırım adımlarının takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

Yatırım bir yıl önce açıklanmıştı

BYD, Temmuz 2024'te Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını kamuoyuyla paylaşmıştı. Şirketin Manisa'daki tesisinin planlandığı şekilde tamamlanması bekleniyor.