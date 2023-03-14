Rolls-Royce PLC’de Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesine John Kelly atandı

Rolls-Royce plc, John Kelly'yi Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgelerinden sorumlu Başkan olarak atadı. Kelly daha önce altı yıl boyunca Rolls-Royce’un Sivil Havacılık iş kolunda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

İş hayatına ilk adımını stajyer olarak attı

Kariyerine ilk adımını 2001 yılında Rolls-Royce da mezun stajyer olarak attı. Sivil Havacılık departmanına katılmadan önce Savunma iş kolunda üst düzey yöneticiliğe kadar yükseldi. Yeni pozisyonunda Kelly, META bölgesinde hükümet ve sektördeki üst düzey paydaşlarla birlikte çalışmak üzere grup genelinde liderlik ve temsilcilik görevini üstlenecek. Rolls-Royce Türkiye ve Orta Asya Ülke Direktörü Görkem Kiriş Gümüşel ise görevini John Kelly’ye bağlı olarak sürdürecek. Rolls-Royce, Orta Doğu'da ticari havacılık, endüstriyel ve savunma müşterilerini destekleyen mühendislik ve teknik rollerde çalışanlar da dahil olmak üzere 300'den fazla uzman istihdam ediyor.

“Sivil havacılık alanındaki mükemmelliğimiz ile tanınıyoruz”

John Kelly: “Rolls-Royce'un META bölgesinde kurduğu sağlam temeller üzerine inşa edeceğimiz çözümlerle bölgedeki gücümüzü artırmaya önemli katkılar sunmayı hedefliyorum. Şirket olarak sivil havacılık alanındaki mükemmelliğimiz ile tanınıyor olsak da bölgenin büyük altyapı projeleri ve endüstriyel müşterileri için çözümler sunarak faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörler için olası fırsatları değerlendireceğiz. Geliştirdiğimiz teknolojilerimizin düşük karbonlu küresel ekonomiye geçişi sağlamada kilit rol oynayabileceğine inanıyoruz” dedi.

Gelecek için hedefleri olan Kelly, META bölgesinde Rolls-Royce’un temel mühendislik ve teknoloji inovasyonlarına sahip ortaklıklarını büyütmeye kararlı olduklarını iddia ediyor.Yıl sonuna doğru Dubai'de düzenlenecek olan COP28'e hazırlık yapılırken, bu inovasyonlar doğrultusunda Rolls-Royce'un net sıfır karbon taahhütlerinde yer alan sürdürülebilir havacılık, karbonsuzlaştırma çözümleri ve enerji dönüşümü konularına giderek daha fazla odaklanması bekleniyor.