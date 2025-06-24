sahibinden.com: Otomobil reel fiyatlarındaki yıllık negatif değişim sürüyor

BETAM’ın sahibinden.com verileriyle hazırladığı rapora göre, reel otomobil fiyatları 22 aylık düşüşün ardından mayısta durağanlaştı. Ancak talep zayıfladı, satılan araç oranı geriledi.

2023 yılının mayıs ayında yüzde 47,9 olan yıllık reel fiyat değişim oranı, 2024 Haziran'ında yüzde 41,4 seviyesine gerileyerek negatif seyirdeki seyrini sürdürdü.

Araç sınıfları bazında değerlendirildiğinde, mayıs ayında tüm sınıflarda cari fiyatlarda nisana kıyasla ılımlı artışlar kaydedildi. Ortalama fiyatlar B sınıfında 619 bin 498 TL, C sınıfında 833 bin 835 TL, D sınıfında 1 milyon 202 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 12 bin TL olarak belirlendi. Yıllık bazda artışlar tüm sınıflarda yüzde 9 ile yüzde 10 arasında değişti.

Model yılına göre fiyat hareketliliği

2004-2008 model yıllarındaki ikinci el otomobillerin fiyatları yıllık bazda yüzde 2,5 gerilerken, 2009-2013 ve 2014-2018 modellerde sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 8,7 oranında artış gözlendi. 2019 model yılı otomobillerdeki artış yüzde 13,9 ile zirve yaparken, 2024 model otomobillerin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 2 milyon 14 bin TL oldu.

Yakıt türlerine göre değerleme

Mayıs ayında tüm yakıt türlerinde ortalama fiyat artışı kayıt altına alındı. Benzinli otomobillerde ortalama fiyat 1 milyon 207 bin TL, benzin & LPG'li araçlarda 511 bin 986 TL, dizel modellerde 960 bin 518 TL, hibrit modellerde 2 milyon 249 bin TL, elektrikli modellerde ise 3 milyon 302 bin TL'ye ulaştı. Tüm yakıt türlerinde yıllık bazda fiyat artışları sürdü.

Talep endeksi düşüşte, ilan yaşı kısalıyor

Otomobil talep endeksi Nisan ayına göre yüzde 2,2 oranında geriledi. Ancak yıllık bazda yüzde 25,1'lik bir artış kaydedildi. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı yüzde 21,7'ye düşerek piyasanın bir miktar yavaşladığına işaret etti.

Diğer yandan, ikinci el otomobil piyasasındaki ilan yaşı 2,2 gün azalarak 20,8 gün oldu. Bu durum, otomobillerin daha kısa sürede el değiştirdiğine işaret ediyor.