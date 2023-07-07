Sıfır fiyatının üzerinde 2. el araç satana 300 bin TL ceza

İkinci el araçlar sıfır fiyatından yükseğe satılamayacak. İkinci el motorlu kara taşıtları, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan 1 Ocak 2024'e kadar ilan yoluyla pazarlanamayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan konuya yönelik yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında etkinliği sağlamak için çalışmalara titizlikle devam edildiği bildirildi.

Stokçulurla mücadele

Otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına ilave tedbirlerin uygulamaya alınmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir.

Bu düzenleme 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek olup, tüm gerçek ve tüzel kişilerin gerek bireysel gerekse ticari ilanlarını kapsamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında "ilan platformları" tarafından uyarılacağına işaret edilerek, "Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanlar ile ilan verene ilişkin bilgiler, ilan platformu tarafından Bakanlığımıza iletilecektir.

Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Savunmaları talep ediliyor

Bakanlık tarafından 6 ay süreyle (1 Ocak 2024 tarihine kadar) uzatılmasına karar verilen "6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına" aykırılık teşkil eden satışlara kısıtlama getirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan, 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcılar tespit edilmiş olup, bu satıcılardan söz konusu satışlara ilişkin savunmaları talep edilmektedir. Bakanlığımızca savunmaları dikkate alınarak, bu kişiler hakkında önümüzdeki günlerde idari para cezaları uygulanabilecektir."

Elektrikli otomobil satışı yüzde 465 arttı

Elektrikli araçlara ilgi her geçen gür artıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında toplam araç satışı yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adet olarak gerçekleşti. Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 6 ayında benzinli otomobiller 296 bin 79 satışla birinci, dizel otomobiller ise 72 bin 458 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 43 bin 649 adet ve otogazlı otomobil satışları da 4 bin 892 adet oldu. Elektrikli otomobil satışları ise 12 bin 792 adetle otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde gerçekleşti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 2 bin 263 elektrikli otomobil satılmıştı.

Benzinli otomobil satışları, bu yılın ilk yarısında 2022'in aynı dönemine göre yüzde 52,6, dizel otomobil satışları da yüzde 53,6 artarken, otogazlı otomobil satışları yüzde 7,6 geriledi. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 47,5 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 465,3 artış kaydetti. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,8'den yüzde 3'e yükseldi.