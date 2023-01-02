Maalesef karşılığında nadiren ceza kesilir, hakkını arayana da sanki ayıpmış gibi “vay emekli” gibi tatsız tuzsuz espriler yapılır. Yani neden sen de geçmiyorsun “enayi misin” gibi yorumlar hatanın normalleştirilmesidir. Ben kendime düşeni yapar ne hata görürsem de elimden geldiğince yazar ihbar ederim. Ama emniyet şeritlerimiz, engelli parklarımız, rampalarımız, kavşaklarımız hep doludur, hatalıdır, cezasızdır. Ancak kameralar açıkken ceza kesilir.

Peki geçen haftalarda başımıza ne geldi onu aktarmak isterim. Yunanistan’da, bir engelli yerine kartsız park eden, engelli rampasını tıkayan, parklanma süresini aşana hemen ceza kesiliyor. Engelli yerine park edenin plakası tornavidayla sökülüyor sonra uğraş ki durasın. Sistem ilkel mi ilkel, ama sizin hiç plakanız söküldü mü? Polis plakanızı alıyor sizi de plakasız bir kuş gibi salıyor yola ki anlayın yaptığınız hatayı. Hele bir de kırmızı ışıkta falan geçip de yakalanırsanız yandınız. Neymiş cezaların rakamlarından ziyade etkinliği elzemmiş.

Volkan DEMİRKUŞAK