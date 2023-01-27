Son dakika! Bakanlık harekete geçti: Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarına ilişkin inceleme başlattı. TRT Haber’in haberine göre; 2022 yılının Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.

İnceleme kapsamında 13 distribütör ve 257 bayiden satış süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

'Aksesuar' sorusu

Ayrıca, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.

Aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi yapıldığı soruldu.

Tahsilatlara inceleme

Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek.

İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.