Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi tarihlerde zorunlu? Kış lastiği tarihleri değişti mi* Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Son dakika: Zorunlu kış lastiği uygulaması 5 aya çıktı
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, zorunlu kış lastiği uygulama tarihleri değiştirildi. Daha önce 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluk, 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncellendi.
Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Türkiye'nin tüm illerinde geçerli olan uygulamaya uymayanlara cezai yaptırım uygulanmaktadır. Yeniden değerleme oranı dikkate alınarak kış lastiği zorunluluğu cezası, 2025 yılı itibariyle güncellenerek 5856 TL olarak belirlenmiştir.