Stellantis 2025’in ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı: 74,3 milyar Euro net gelir

Stellantis N.V., 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 74,3 milyar Euro net gelir elde ettiğini duyurdu; bu rakam, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 13’lük bir düşüşe işaret ediyor.

Söz konusu gerileme, ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Genişletilmiş Avrupa bölgelerindeki performans düşüşünden kaynaklanırken, Güney Amerika’daki büyüme bu etkiyi kısmen dengeledi.

Sonuçlar ayrıca döviz kuru baskıları, gümrük vergileri ve Avrupa hafif ticari araç (LCV) pazarındaki hacim düşüşlerinin etkilerini de yansıtıyor. Zorlu finansal tabloya rağmen Stellantis, stratejik liderlik değişimleri ve güncellenen odak alanlarıyla geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanıyor.

Zor kararlar almaya devam edeceğiz!

Finansal sonuçları değerlendiren Stellantis CEO’su Antonio Filosa, “2025 yılı zorlu geçiyor, ancak aynı zamanda kademeli bir iyileşme yılı oluyor. 2025’in ilk yarısını 2024’ün ikinci yarısıyla karşılaştırdığımızda; dış etkenlerin giderek zorlaştığı bir ortam olmasına rağmen hacimlerde, net gelirlerde ve faaliyet kârında (AOI) iyileşme belirtileri görülüyor. Yeni liderlik ekibimiz, zorluklar konusunda gerçekçi olmakla birlikte, kârlı büyümeyi yeniden tesis etmek ve sonuçları önemli ölçüde iyileştirmek için gerekli zor kararları almaya devam edecek” dedi.

Stellantis N.V.’nin yılın ilk yarısındaki düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) 0,5 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Şirketin AOI marjı ise yüzde 0,7 oldu. Stellantis’in endüstriyel serbest nakit akışı 3,0 milyar Euro’yu bulurken toplam endüstriyel likidite de 30 Haziran 2025 itibariyle 47,2 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti ve net gelire oranla hedeflenen seviyenin üzerinde sonuçlandı.

Stellantis’in toplam stok seviyesi ise 1,2 milyon adet ile 2024 sonuna göre az da olsa artış gösterdi. Yeni ürün lansmanları ve sevkiyatlardaki yüzde 5’lik artış da finansal verilere destek sağladı.

Şirket, 2024’ün ikinci yarısına kıyasla sevkiyatlar, net gelir, AOI ve sanayi serbest nakit akışındaki artışla büyüme trendini sürdürdü. Stellantis, 2025’in ikinci yarısında kademeli iyileşmenin devam etmesini bekliyor.