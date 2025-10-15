Stellantis, ABD’de 298 bin aracı geri çağırdı
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Dodge Dart modellerinde vites kablosu arızası nedeniyle 298 bin 439 aracın geri çağrıldığını açıkladı. Arıza, park konumunun devre dışı kalmasına yol açabiliyor.
Stellantis, ABD'de 298 bin 439 adet Dodge Dart'ı servislere geri çağırdı.
Yetkililer, vites kablosundaki kusurun, aracın “park” konumunun devre dışı kalmasına ve dolayısıyla aracın sabit haldeyken kendiliğinden hareket etmesine neden olabileceğini belirtti.
Şirketin, hatalı parçaların ücretsiz değişimi için yetkili servislerde geri çağırma programını kısa sürede başlatacağı ifade edildi.