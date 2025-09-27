Stellantis kaza riski nedeniyle 123 binden fazla aracını geri çağırdı! Modeller belli oldu

Bünyesinde çok sayıda önemli markayı bulunduran küresel otomotiv üreticisi Stellantis, ABD’de 123 binden fazla aracını geri çağırdı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) açıklamasına göre geri çağırma, sürücü ve yolcu camlarındaki çeyrek kaplamaların (trim parçalarının) doğru şekilde sabitlenmemesi nedeniyle gerçekleşti.

Hangi modelleri kapsıyor

Açıklamada bu parçaların yolda koparak diğer araçlar için tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği belirtildi.

Geri çağırma, 2022-2024 model Chrysler Jeep Wagoneer ve Jeep Grand Wagoneer araçlarını kapsıyor.

Stellantis, bu ayın başında da kapı kaplamalarının ayrılma ihtimali nedeniyle 164 bin aracı geri çağırmıştı.

Otomotiv üreticisi 2021 yılında Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu ile Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) birleşmesiyle kurulmuştu.