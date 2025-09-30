Stellantis, Peugeot ve DS otomobillerin üretildiği fabrikada üretime ara verdi

Otomotiv devi Stellantis, Fransa'nın Mulhouse kentinde bulunan fabrikasında 27 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı. Şirket ve sendika yetkilileri kararı salı günü doğruladı.

Yaklaşık 2 bin çalışanın görev yaptığı tesiste Peugeot 308, Peugeot 408 ve DS7 modelleri üretiliyor. Stellantis, kararın Avrupa'daki zorlu pazar koşullarına uyum sağlamak ve yıl sonuna yaklaşırken stok yönetimini daha verimli hale getirmek amacıyla alındığını açıkladı.

Başka fabrikalarda da ara verilmişti

Şirket, daha önce de Avrupa genelinde talebin zayıflaması nedeniyle Fransa'nın Poissy ve İtalya'nın Pomigliano fabrikalarında üretime üç haftaya kadar ara verileceğini duyurmuştu.