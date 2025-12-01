Stellantis'in Fransa üretiminde üç yıllık düşüş beklentisi

Peugeot, Fiat ve Jeep markalarının üreticisi Stellantis'in Fransa'daki üretim hacminin önümüzdeki üç yıl içinde gerilemesi bekleniyor. Sendikaların, şirketin geçen hafta yaptığı sunumlara dayanarak paylaştığı öngörülere göre, Stellantis'in Fransa'daki beş montaj tesisinde 2025-2028 döneminde üretim miktarı yüzde 11 düşüş gösterecek.

Şirketin Fransa'daki üretimi 2025 yılında 661 bin adedin üzerine çıkarak, yüksek stoklar ve talep yavaşlamasının etkili olduğu 2024'teki 565 bin seviyesinden toparlanmış olacak. Ancak projeksiyonlar, bu artışın kalıcı olmayacağını ve satışların 2028'de 590 binin altına ineceğini gösteriyor.

En sert küçülmeyi yaşayan şirket oldu

Avrupa talebindeki durgunluktan en fazla etkilenen üreticiler arasında yer alan Stellantis için tablo, sektör genelindeki düşüşle örtüşüyor. Clepa için McKinsey tarafından hazırlanan yeni raporda, Avrupa'daki hafif araç üretiminin 2024-2028 arasında yüzde 6 düşerek 8,9 milyona gerileyeceği belirtiliyor. Rapora göre 2024'teki üretim, 2017 seviyelerinin yüzde 30'dan fazla altında ve Stellantis bu süreçte Avrupa'daki büyük üreticiler arasında en sert küçülmeyi yaşayan şirket oldu.

Üretimin en fazla düşeceği tesisin ise Paris çevresindeki Île-de-France bölgesinde yer alan Poissy fabrikası olacağı ifade ediliyor. 1937'den bu yana çeşitli markalara üretim yapan fabrikada bugün yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Ancak tesisin üretimde olduğu iki modelin yaşam döngüsünün 2028'de sona ermesi nedeniyle, Poissy'deki araç üretiminin 2025'teki 90 bin adedin üzerinden 55 bin seviyesine gerilemesi bekleniyor.