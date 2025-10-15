Stellantis’ten tarihi yatırım: ABD’ye 13 milyar dolarlık dev plan

Stellantis, ABD’ye 13 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, bu planın dört yıl içinde Ortabatı’daki fabrikalarda 5 bin yeni istihdam yaratacağını ve beş yeni modelin piyasaya sunulmasını sağlayacağını belirtti.

Daha önce açıklanan bazı yatırımları da kapsayan plan, Stellantis’in Trump’ın getirdiği tarifelerin etkisini azaltmasına yardımcı olabilir. Şirket, tarifelerin bu yıl kendisine yaklaşık 1,7 milyar dolara mal olacağını öngörüyor.

Tarihindeki en büyük yatırım

CEO Antonio Filosa, bunun Stellantis tarihindeki en büyük yatırım olduğunu belirterek, "Tarifeler iş denkleminin bir parçası haline geliyor. Buna hazırız ve yönetmeyi biliyoruz" dedi.

Belvidere, Illinois’deki fabrika, bu planın merkezinde yer alıyor. 2023’te kapatılan tesis 2027’de iki yeni Jeep modeli üretmeye başlayacak ve yaklaşık 3 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

UAW Başkanı Shawn Fain, "Bugünkü karar, hedefe yönelik otomobil tarifelerinin binlerce iyi sendikal işi ABD’ye geri getirebileceğini kanıtlıyor" dedi.