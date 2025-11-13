Sürücüsüz taksilerde yeni dönem: Otoyollara açılıyor!

Google’ın ana şirketi Alphabet’e ait sürücüsüz taksi girişimi Waymo, ABD’deki üç şehirde otoyollarda hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Los Angeles, Phoenix ve San Francisco şehirlerinde yüksek hızlı yolları rotalarına ekleyen şirket, San Jose Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere daha fazla noktaya yolcu taşıyabilecek.

Böylece Waymo, direksiyon başında sürücü olmadan otoyolda ücretli yolcu taşımacılığı yapan ilk şirket olacak.

Yeni otoyol güzergâhları, öncelikle yeni özelliklere erken erişim programına dahil olan kullanıcılara sunulacak, ardından genel kullanıma açılacak.

Şirket, geçen yıl otoyollarda test sürüşlerine başlamıştı, ancak ücretli hizmetini beş şehirde belirlenmiş alanlarla sınırlı tutuyordu.

Waymo eş CEO’su Dmitri Dolgov, “Tamamen otonom otoyol operasyonları büyük bir mühendislik başarısı. Düşünmesi kolay, ama gerçekte ustalaşması çok zor” dedi.

Güvenlik endişeleri arttı

Otoyollara açılım, sürücüsüz araçların yaygınlaşması yönünde önemli bir adım olarak görülürkne bu durum Wayno için ek riskleri de beraberinde getiriyor.

Araçların saatte 105 km’ye (65 mil) kadar hız yapaobilecek olması, ölümcül kazaların riskini de artırıyor.

Diğer eş CEO Tekedra Mawakana, geçtiğimiz ay TechCrunch Disrupt zirvesinde yaptığı konuşmada, kamuoyunun sürücüsüz taksilerle yaşanabilecek ölümcül kazaları kabullenip kabullenmeyeceği sorusuna "Toplumun bunu kabul edeceğini düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre Waymo araçları, 2021’den bu yana 1250’den fazla kazaya karıştı. Bu kazalar arasında binek araçlar, kamyonlar ve kapanan kapılar gibi nesnelerle çarpışmalar da bulunuyor.