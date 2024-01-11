Suzuki, Hindistan'da yeni otomobil fabrikasına 350 milyar rupilik yatırım yapacak

Japon otomobil üreticisi firmalar, Asya-Pasifik pazarındaki üretim ve satış yatırımlarına hız kazandırmayı hedefliyor.

Suzuki Motordan yapılan açıklamaya göre, Japon üretici, yeni otomobil fabrikası için Hindistan'a 350 milyar rupi (4,2 milyar dolar) yatırım gerçekleştirecek.

Suzuki, yerel Maruti Suzuki firmasıyla işbirliği halinde Mart 2029'a kadar Gujarat eyaletinde yeni bir araç fabrikası inşa edecek.

Yeni fabrikanın yıllık nihai üretim hedefinin 1 milyon araç olması hedefleniyor.

Suzuki Başkanı Toşihiro Suzuki, yaptığı açıklamada, "Sürekli büyüyen bu ülkede Hintli müşterilere odaklanarak çeşitli sürdürülebilir mobilite seçenekleri sunacağız." dedi.

Öte yandan Suzuki, elektrikli araç üretimini artırma hedefiyle, aynı eyalette bulunan mevcut fabrikasına 32 milyar rupi (385 milyon dolar) yatırım yapacak.

Japon-Hint ortaklığı "Maruti Suzuki" firması yıllık 2,25 milyon araç üretim kapasitesiyle Hindistan otomobil pazarının yüzde 40'ını elinde tutuyor.