Tesla Avrupa’da kan kaybediyor: Satışlar beşinci ayda da geriledi

Tesla’nın mayıs ayı satışları geçen yıla göre yüzde 27,9 düşerken, pazar payı yüzde 1,2’ye geriledi.

Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri dahil olmak üzere toplam otomobil satışları, mayıs ayında 1,11 milyon adede ulaşarak nisandaki yüzde 0,3’lük düşüşün ardından toparlandı.

Toplam otomobil satışları 2025 başından bu yana AB genelinde yüzde 0,6 düşüş kaydetti. Ancak bu daralmaya rağmen elektrikli araçlara olan ilgi artmaya devam etti. Mayıs ayında bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları yüzde 26,1, plug-in hibrit (PHEV) satışları yüzde 15 ve hibrit-elektrikli (HEV) satışları yüzde 19,8 oranında artış gösterdi. Böylece BEV, PHEV ve HEV modelleri, mayıs ayı itibarıyla AB’deki toplam binek araç satışlarının yüzde 58,9’unu oluşturdu.

Tesla’nın aksine Çin devletine ait SAIC Motor’un Avrupa’daki satışları yüzde 22,5, BMW’nin ise yüzde 5,6 arttı. Japon üretici Mazda ise Tesla gibi düşüş yaşayan markalar arasında yer aldı ve satışları yüzde 23 geriledi.