Tesla bugün satışa çıktı

Volkan DEMİRKUŞAK

Yani bugün itibarıyla web sayfası üzerinden 10.000 TL kaparo verenler 3 farklı motor seçenekli 5 kişilik Model Y’yi satın alabilecek. Biri tek ikisi çift elektrik motorlu olmak üzere toplamda 3 versiyonla satılacak Model Y, mayıs ayı itibarıyla sadece İstanbul’dan teslim alınabilecek. Merter’de de bir servis noktası oluşturulacak. Eski Tesla müşterileri de servisten yararlanabilecek.

Edirne, Ankara, Bolu ve İstanbul’da her birinde 8’er DC olmak üzere Tesla hızlı şarj noktaları da yarından itibaren tüm elektrikli otomobil kullanıcılarının hizmetinde olacak.

Tek fark Tesla müşterilerine en düşük 6.9 TL’lik fiyat diğer kullanıcılar için 8.6 TL olarak belirlenmiş. Berlin’de üretilen modeller %50’lik ÖTV diliminde. 7 koltuklu versiyon Türkiye’ye gelmiyor. Bir kota, limit hedefi yok çünkü marka yöneticileri markanın böyle bir konseptinin olmadığını söylüyorlar.

Berlin’de haftada 5.000 adetlik otomobil üretim kapasitesine ulaşan Giga Factory’de pek çok Türk çalışan var. Öte yandan Türk yan sanayinin önemli üreticileri de yine Tesla için üretim yapıyorlar. Fiyatlar ise oldukça rekabetçi.

430 km menzilli versiyon 1.548.732 TL’den başlıyor, 533 km’lik çift motorlu uzun menzilli versiyon ise 1.619.532 TL, 0-100 km hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlayan ikiz elektrik motorlu versiyon ise 1.778.812 TL olarak fiyatlanmış. Yani işler kızışacak gibi. Gelişmiş oto pilot sistemleri, 4 yıl garanti yine kapsam içerisinde. Model Y Türkiye’ye 5 farklı renk seçeneğiyle ve uzaktan güncelleme özelliğiyle geliyor. Bakalım Tesla’dan yeni bir rekor gelir mi? Bu arada rekor gelse bile onu ancak marka açıklarsa öğreneceğiz.