Tesla Cybertruck'lara zam yaptı

Elektrikli otomobil devi Tesla, Cybertruck pikap serisinin en pahalı modeli olan Cyberbeast’in fiyatını 15 bin dolar artırdı.

Tesla'nın bu kararının satışlarının beklentilerin altında kalmasına ve geri çağırmalara rağmen gelmesi dikkat çekti.

Yeni Cyberbeast fiyatları ne kadar oldu?

Cyberbeast 114 bin 990 dolardan satışa sunuluyordu. Zammın ardından üst segment pikapların yeni satış fiyatı 129 bin 990 dolar olarak güncellenmiş oldu. Diğer Cybertruck modellerinin fiyatları değişmedi.

Yeni fiyatla birlikte sunulacak paket Süpervizyonlu Tam Otonom Sürüş ve Supercharger ağına ücretsiz erişim içeren yeni bir “Luxe Paketi” ile birlikte geliyor.

Tesla ayrıca, stokta bulunan bazı Cybertruck modellerinde yaklaşık 10 bin dolarlık büyük indirimler sunuyor.

Öte yandan Tesla'nın yıldız modellerinden biri olarak görülen Cybertruck, piyasaya çıktığından bu yana beklentilerin altında bir performans gösterdi.

Cybertruck'lar Tesla için hayal kırıklığı yarattı

Tesla CEO'su Elon Musk, 2019'da Cybertruck'ların başlangıç modelini yaklaşık 40 bin dolar olarak açıklamıştı. Ancak bu araçlar 2023'ün sonlarında piyasaya sürüldüğünde, Tesla temel modeli 60 bin 990 dolar olarak belirledi.

Anca Ford'un F-150 Lightning ve Chevrolet'in Silverado EV gibi rakip modeller, belirli donanımlarda genellikle daha düşük giriş fiyatları sunarak Cybertruck fiyatları yükselirken rekabeti körüklüyor.

Bu nedenle Cybertruck satışları şirketin toplam teslimatlarının küçük bir bölümünü oluştururken, tekrarlanan geri çağırma ve kalite sorunları nedeniyle talep azaldı.

Tesla, Cybertruck teslimatlarını açıklamasa da, Kasım 2023'ten 27 Şubat 2025'e kadar üretilen yaklaşık 46 bin aracı kapsayan geri çağırma işlemi, aracın toplam satışlarının yıllık kapasite rakamlarının oldukça altında kaldığını gösteriyor.

Musk daha önce Tesla'nın yıllık 125 binden fazla Cybertruck üretme kapasitesine sahip olduğunu ve 2025'te yaklaşık 250 bine ulaşma potansiyeli olduğunu söylemiş, ancak üretim artışının zor olacağı konusunda da uyarıda bulunmuştu.