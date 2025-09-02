Tesla, Türkiye'de Avrupa'yı solladı! Şaşırtıcı satış rakamları ortaya çıktı
Tesla'nın Ağustos ayındaki satış rakamları tüm Avrupa'da sattığından daha fazlasının Türkiye'de satıldığını gösteriyor. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, Avrupa'da geçen yıla göre yüzde 42'lik bir düşüş yaşayan Tesla, Türkiye'de sadece Model Y modeliyle 8.730 adetlik satış yaparak büyük bir başarıya imza attı. EBS Danışmanlık verilerine göre, bu rakamla Tesla Model Y, ağustos ayında Türkiye'nin en çok satan otomobili oldu ve ikinci, üçüncü sıradaki araçların toplam satışını dahi geride bıraktı.
Otomotiv dünyasının tanınan isimlerinden Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından paylaştığı dikkat çekici verilerle ağustos ayı Tesla satışlarını mercek altına aldı.
Özpeynirci, Tesla'nın Türkiye'deki satış performansının Avrupa'yı geride bıraktığını belirterek, "Tesla tüm Avrupa’da sattığından daha fazlasını Türkiye’de satıyor! Şaka değil, gerçek…" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin gözdesi Tesla oldu
Özpeynirci'nin aktardığı bilgilere göre, ağustos ayında Tesla'nın Avrupa genelindeki toplam satışı 8.837 adet olarak kayıtlara geçti. Ancak, bu rakam geçen yıla kıyasla yüzde 42'lik bir düşüşe işaret ediyor.
Buna karşın, Türkiye'de sadece Model Y modeliyle 8.730 adetlik bir satış rakamına ulaşıldı. Bu şaşırtıcı farkı yorumlayan Özpeynirci, "Yani Avrupa'da satamadığı tüm Model Y'ler resmen bize gelmiş" diyerek durumu özetledi.
EBS Danışmanlık verilerine göre, bu yüksek satış adediyle Tesla Model Y, ağustos ayında Türkiye'nin en çok satan otomobili unvanını kazandı. Elde ettiği satış rakamı, listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer alan Renault Megane Sedan ve Fiat Egea Sedan'ın toplam satışlarını dahi geride bıraktı.
