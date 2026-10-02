Tesla'da dikkat çeken tablo: Satışlar düştü, hisseler yükseldi

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Tesla'nın üçüncü çeyrek araç teslimatları geçen yılın aynı döneminin altında kalırken, piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Açıklanan verilerin ardından Elon Musk'ın elektrikli araç şirketinin hisseleri yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

Şirketin teslimatları, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 497 bin 99 araca göre yaklaşık yüzde 2 geriledi. Buna karşın ikinci çeyrekte kaydedilen 480 bin 126 aracın üzerine çıktı.

Derlenen tahminlerde analistler yaklaşık 461 bin 100 teslimat bekliyordu. Tesla'nın salı günü yayımladığı şirket konsensüsü ise 461 bin 974 seviyesindeydi.

Tesla, rakamları model veya bölge bazında ayrıntılandırmıyor. Şirketin verdiği bilgiye göre Model 3 ve Model Y, üçüncü çeyrekteki toplam teslimatların yüzde 98'ini oluşturdu. Teslimatlar, Tesla'nın satış performansını izlemek için kullanılan en yakın gösterge olsa da şirket bu kavramı hissedar açıklamalarında kesin olarak tanımlamıyor.

Tesla artan rekabetle karşı karşıya

BYD ve Xiaomi gibi Çinli üreticilerin daha uygun fiyatlı ve yenilikçi modellerle pazardaki ağırlığını artırması Tesla üzerindeki baskıyı güçlendiriyor.

Şirket aynı zamanda üst üste yaşanan yıllık araç satışlarındaki düşüşü tersine çevirmeye çalışıyor. Bu süreçte Elon Musk'a yönelik tüketici tepkisinin yanı sıra ABD'deki federal elektrikli araç vergi teşvikinin sona ermesi de satışları etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Küresel pazarda elektrikli araç talebi yükseliyor

Tesla'nın yıllık teslimatları gerilerken, küresel elektrikli araç pazarında talep artmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2026 Küresel Elektrikli Araç Görünümü raporuna göre, 2020'de dünya genelindeki yeni otomobil satışlarının yüzde 5'inden azını oluşturan elektrikli ve hibrit modellerin payı 2025'te dört araçtan bire yükseldi.

IEA, İran'daki çatışma ve artan benzin fiyatlarının, "enerji güvenliği ve yakıt maliyetlerine ilişkin endişeleri gidermenin bir yolu olarak elektrikli araçların önemini güçlendirdiğini" belirtti.

Tesla'nın üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçları 21 Ekim'de piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak.