Tesla'dan bir indirim kararı daha

Tesla, Model S Performance aracının fiyatını %4 ve daha pahalı olan Model X aracının fiyatını %9 düşürerek bu aralıkta değişen indirimlerle yılın başından bu yana beşinci fiyat düzenlemesine gitti.

Musk geçen aylarda pek çok kez Tesla'nın talebi artırmak için fiyat indirmeye odaklanacağını ifade etmiş ve Ocak'ta uygulanan dünya genelindeki indirimlerle siparişlerde artış görüldüğünü açıklamıştı.

Tesla, henüz son indirime yönelik sorulara yanıt vermedi.

Tesla, Ocak'ta satış yaptığı tüm pazarlarda fiyatları düşürerek %20'ye ulaşan indirimler açıklarken analistler bunu elektrikli araç piyasasında lider konumundaki şirketin fiyat savaşı başlattığı şeklinde yorumladı.