Tesla’dan fiyat hamlesi: Ucuz Model Y Standard Türkiye’de satılacak mı?
Tesla, ABD’de vergi teşviklerinin sona ermesi sonrası daha uygun fiyatlı ve düşük donanımlı “Model Y Standard”ı duyurdu. ABD fiyatı 39 bin 990 dolar olarak açıklanan aracın Türkiye’ye gelişi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Tesla, ABD’de daha düşük donanımlı ve uygun fiyatlı Model Y Standard’ı 39 bin 990 dolardan satışa sundu.
ABD’deki vergi avantajlarının sona ermesiyle birlikte Tesla, söz konusu aracı Avrupa ve Orta Doğu bölgesine yönelik X hesabından da paylaştı.
Model Y Standard’ın ABD satış fiyatı 39 bin 990 dolar olarak belirlendi. Bu, Model Y Premium’dan yaklaşık 5 bin dolar daha ucuz. Tesla tutkunları, düşük donanım ve bazı görünüm/özellik eksiklikleri nedeniyle yeni versiyonu eleştirirken, şirketin fiyat hamlesinin satışları canlı tutma amacını taşıdığı değerlendiriliyor.
NTV'de yer alan habere göre aracın Türkiye’ye gelmesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.