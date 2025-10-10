Google Haberler

Tesla’dan fiyat hamlesi: Ucuz Model Y Standard Türkiye’de satılacak mı?

Tesla, ABD’de vergi teşviklerinin sona ermesi sonrası daha uygun fiyatlı ve düşük donanımlı “Model Y Standard”ı duyurdu. ABD fiyatı 39 bin 990 dolar olarak açıklanan aracın Türkiye’ye gelişi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tesla’dan fiyat hamlesi: Ucuz Model Y Standard Türkiye’de satılacak mı?

Tesla, ABD’de daha düşük donanımlı ve uygun fiyatlı Model Y Standard’ı 39 bin 990 dolardan satışa sundu.

ABD’deki vergi avantajlarının sona ermesiyle birlikte Tesla, söz konusu aracı Avrupa ve Orta Doğu bölgesine yönelik X hesabından da paylaştı.

Model Y Standard’ın ABD satış fiyatı 39 bin 990 dolar olarak belirlendi. Bu, Model Y Premium’dan yaklaşık 5 bin dolar daha ucuz. Tesla tutkunları, düşük donanım ve bazı görünüm/özellik eksiklikleri nedeniyle yeni versiyonu eleştirirken, şirketin fiyat hamlesinin satışları canlı tutma amacını taşıdığı değerlendiriliyor.

NTV'de yer alan habere göre aracın Türkiye’ye gelmesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar