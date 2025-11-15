Tesla'dan kritik karar: Elon Musk, Çin yasağı koydu!

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, tedarikçilerinden ABD'de ürettiği otomobillerde Çin malı parçaları kullanmamalarını talep etmeye başladı.

The Wall Street Journal'a (WSJ)konuşan konuya yakın kaynaklara göre şirket, bu yılın başlarında ABD’de üretilen araçlarda Çinli tedarikçilerle çalışmayı durdurma kararı aldı. Tesla ve bazı tedarikçiler, Çin’de üretilen bazı parçaları halihazırda farklı ülkelerde üretilen alternatiflerle değiştirdi.

Ayrıca Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisinin önümüzdeki bir iki yıl içinde diğer tüm parçaları da Çin dışında üretilenlerle değiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Tesla, ABD’de sattığı araçların tamamını ülke içindeki fabrikalarda üretiyor.

Çin’de ise Shanghai fabrikası büyük ölçüde yerel tedarikçilerden aldığı parçalarla üretim yapıyor ve buradan çıkan araçlar Çin’in yanı sıra ağırlıklı olarak Asya ve Avrupa’ya gönderiliyor. ABD’ye ise Çin üretimi araç ithal edilmiyor.

Covid-19 döneminde başladı, Trump döneminde hızlandı

Tesla, Covid-19 döneminde Çin’den gelen parçaların kesintiye uğramasının ardından Çin’e bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atmış ve Çin merkezli tedarikçilerini Meksika gibi ülkelerde üretime yönlendirmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerinin ardından ise bu strateji hızlandırılmıştı.

Son dönemde Çin ile Hollanda arasındaki çip krizi Tesla’nın tedarik zincirini Çin’den bağımsızlaştırma çabalarını hızlandırdı. Hollandalı Nexperia’nın Çin’de üretilen çiplerinin ihracatının Pekin tarafından durdurulması, sektörde çip krizi endişelerini artırmıştı.

Tarife savaşı fiyatlandırmayı zorlaştırıyor

Çin; çipler, piller ve diğer otomotiv bileşenlerinde dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Yüksek üretim kapasitesi, düşük maliyetler ve zayıf yuan nedeniyle Çin’deki parçalar genellikle daha uygun fiyatlı oluyor. Buna karşın Tesla yöneticileri, ABD-Çin ticaret savaşında değişen gümrük vergilerinin fiyatlama stratejilerini zorlaştırdığını belirtiyor.

Bazı kaynaklar, Tesla yöneticilerinin ABD-Çin ticaret savaşındaki dalgalanan tarife seviyelerinin getirdiği belirsizlikle boğuştuğunu ve bu durumun otomobil üreticisinin tutarlı bir fiyatlandırma stratejisi oluşturmasını zorlaştırdığını söyledi.

Washington–Pekin hattındaki jeopolitik gerilimler ve bunların küresel otomotiv tedarik zincirine yansımaları, Tesla’nın Çin’siz bir tedarik stratejisine geçme konusundaki aciliyetini daha da artırıyor.