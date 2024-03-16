Tesla'dan Model Y'ye zam

Tesla, bu ayın başında Model Y arkadan çekişli ve uzun menzilli araçlarının fiyatlarını sırasıyla 1.000 dolar artırarak 43 bin 990 dolar ve 48 bin 990 dolara yükseltmişti.

Şirket, arkadan çekişli ve uzun menzilli modeller için nisan ayındaki artışın mart ayındaki artışın üstüne çıkıp çıkmayacağını açıklamadı.

Tesla, Avrupa ve Çin'deki fiyatları düşürdükten yaklaşık bir ay sonra, şubat ayında ABD'deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını geçici olarak düşürmüştü.



