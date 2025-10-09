Tesla’nın 2,9 milyon aracı incelemede: ABD, otonom sürüş sistemine güvenlik soruşturması başlattı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla’nın Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving – FSD) sistemiyle donatılmış yaklaşık 2,88 milyon aracı kapsayan bir soruşturma başlattı.

Kurum, sistemin trafik güvenliği yasalarını ihlal eden sürüş davranışlarına neden olabileceğine dair raporlar üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kırmızı ışık ve şerit ihlalleri rapor edildi

NHTSA, sürücülerin dikkat etmesini ve gerektiğinde müdahale etmesini gerektiren FSD’nin, bazı durumlarda kırmızı ışıkta geçme ve şerit değiştirirken ters yöne manevra yapma gibi hatalı hareketler sergilediğini belirtti.

Kurum, sistem aktif haldeyken Tesla araçlarının kırmızı ışıkta geçtiği, kavşakta ilerlemeye devam ettiği ve bazı durumlarda çarpışmalara karıştığına ilişkin altı rapor bulunduğunu açıkladı.

Bu çarpışmalardan dördünün yaralanmayla sonuçlandığı bildirildi.

Geri çağırma olasılığı gündemde

NHTSA, soruşturma sonucunda sistemde güvenlik riskleri tespit edilmesi halinde geri çağırma süreci başlatılabileceğini duyurdu.

Tesla cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma, ABD’de otonom sürüş teknolojilerine yönelik en kapsamlı incelemelerden biri olarak değerlendiriliyor.