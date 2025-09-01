Tesla’nın Avrupa’da enerjisi kalmadı, Türkiye’de voltajı arttı

Türkiye’de yılın ilk 7 ayında sıfır araç satışla­rı rekor kırmaya devam etti. Özellikle elektrikli model­lerin sayısındaki artış pazarda­ki voltajı da yükseltti. 572 bin adedi geçen toplam otomo­bil pazarı karşısında elektrikli otomobil satışları 103 bin ade­di aşarak yüzde 18’in üzerinde pay aldı. Burada en çok dikkat çeken marka ise Tesla oldu. Ne­redeyse en az yatırımla en bü­yük pazar payına Türkiye’de ulaşan marka, kurucusu Elon Musk’ın tek modelle göz bebeği pazarı haline geldi. Avrupa’da­ki sert daralmaya rağmen Tür­kiye’de Tesla Model Y satış­ları tam tersi bir tutum izledi. Ocak-Temmuz 2025 dönemin­de Avrupa’da yüzde 43,5 aza­lan Tesla satışları Türkiye ise geçen yıla göre yüzde 386 arttı.

Teşvik bitti satışlar hız kesti

Avrupa pazarına girdiği an­dan itibaren teşviklerin de et­kisiyle pazardaki konumunu güçlendiren Tesla, satış rekor­larına imza atıyordu. 2024’ün ikinci yarısından itibaren geri­lemeye başlayan markanın sa­tışları 2025’te de voltaj kaybı­nı sürdürmeye devam etti. Al­manya ve Fransa’da teşvikler kaldırıldı. Çinli üreticiler agre­sif fiyatlarla pazarlara girmeye başladı. Bundan en olumsuz et­kilenen Elon Musk oldu.

Tesla satışlarının Avrupa ül­kelerindeki gerileyişi temmuz­da 7’nci ayı buldu. Geçen yıl temmuz ayında 11 bin 465 olan AB ülkelerindeki Tesla satışla­rı, bu yılın aynı döneminde 6 bin 600’e indi. Böy­lece AB piyasasın­da Tesla satışları temmuzda ge­çen yılın ay­nı ayına kıyasla yüzde 42,4 azaldı. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde AB ülkelerinde 137 bin 71 olan Tesla satışları, bu yılın aynı dönemin­de 77 bin 446 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piya­sasındaki toplam payı da yüzde 2,1’den yüzde 1,2’ye düştü.

Türkiye’de ise genel durum tam tersi. Otomotiv Distri­bütörleri ve Mobilite Derne­ği (ODMD) verilerine göre, geçen yılın temmuz ayına kı­yasla, Tesla Model Y satışla­rı yüzde binin üzerinde artış gösterdi. 420 adet olan Tem­muz 2024, bu yılın aynı ayın­da 4 bin 706’yı geçti. Bu adet­lerle neredeyse temmuz ayın­da AB’ye yaklaştı. Türkiye’de 7 ayın toplamında ise 17 bin 26 adetlik bir satış gerçekleşti.

Premium model gibi görülüyor

Özel tüketim vergisinde (ÖTV) yapılan son değişimle birlikte, elektrikli otomobille­rin fiyatları hala oldukça avan­tajlı konumda. Yüzde 10’luk di­limden sonra yüzde 25’lik vergi diliminde de modelin kalabil­mesiyle birlikte, birçok marka­nın önüne geçti. Araç her ne ka­dar premium bir model olmasa da sunduğu özellikler ve marka algısı onu tüketici karşısında lüks bir araç algısı oluşturuyor.

2.3 milyon lira bandında olması marka algısı yüksek olan Tesla’yı bir adım öne çı­karıyor. Bu fiyat aralığında çok fazla premium model yer almıyor. Supercharger şarj ağı da kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor.

Kur ve vergi değişimi ivmeyi sınırlayabilir

Tesla’nın Türkiye’de kısa sürede yakaladığı ivme, pazardaki açığın ve markaya yönelik algının bir sonucu. Ancak kalıcı başarı için yalnızca Model Y’ye güvenmesi yeterli olmayabilir. Yerli üretici Togg’un satışlarını artırması, Avrupa’dan gelecek yeni kompakt elektrikli modellerin pazara girmesi ve kur/vergilerdeki değişiklikler Tesla’nın ivmesini sınırlayabilir. Tesla, Türkiye’deki başarısını sürdürmek için ya daha uygun fiyatlı bir modeli piyasaya sunmalı ya da servis ve satış sonrası yatırımlarını artırarak müşteri sadakatini güçlendirmeli. En büyük beklentilerden biri de Model 2. Eğer bunu da getirebilirse daha ulaşılabilir bir araçla pazarda dengeleri değiştirebilir.

Tek modelle ilk ikide; Togg’a çok yakın

Tesla Model Y ile şu an Türkiye pazarında elektrikli araç satışlarında ilk 3’te. İlk sırayı Ocak-Temmuz 2025’te 19 bin 821 adetle Togg aldı. Pazar payı elektrikli modeller içinde yüzde 20’ye yakın. İkinci sırada ise Tesla var. 17 bin 26 adet satışla marka, yüzde 17 seviyesinde bir pazar payına sahip. Ayrıca Türkiye’de üretilen Togg'un satışlarına da oldukça yakın. Markanın adet yakalayamadığı da biliniyor. Üçüncü sırada ise BYD var. Yakın zamanda Türkiye’de fabrika kurması beklenen markanın 11 bin 752 adetle pazar payının yüzde 12 seviyesinde olduğu görülüyor. Bu tabloda Tesla, zirveyi çoktan zorluyor.

Elon Musk 1 cent harcamadan rekor kırıyor

Tesla Türkiye’de bir yatırım yapmadan beklenmedik bir pazar gücüne ulaştı. Bu süreçte marka sadece satış ve servis ağıyla hizmet verdi. O da sınırlı seviyede. Batıdan doğuya Ankara’dan sonra ne satış hizmeti var ne servis. Hatta şarj ağı bile oldukça düşük. Türkiye’de yaklaşık 9 adet hizmet ve servis noktası var. Hızlı şarj dediğimiz supercharger noktası da hemen hemen 13 tane. Pazarda hızlı bir yükseliş gösteren Çinli markalara uygulanan tebliğ ile karşısında ağırlıklı olarak yatırım yapmaları beklenirken, listede zirveye oynayan markalar 1 cent bile harcamadan yerli markaların önüne geçiyor.