Tesla’nın Avrupa’da enerjisi kalmadı, Türkiye’de voltajı arttı
Tesla’nın Avrupa pazarındaki voltaj kaybı temmuz ayında da hız kesmedi. Markanın satışlarında sert düşüşler gerçekleşirken, ilk 7 ayda kayıp yüzde 43’ü geçti. Fakat Türkiye’de tablo farklı. Tek modelle birlikte, yatırım bile yapmadan rekor kıran markanın satışları, 7 ayda 17 bini geçti. Artış yüzde 386 oldu.
Türkiye’de yılın ilk 7 ayında sıfır araç satışları rekor kırmaya devam etti. Özellikle elektrikli modellerin sayısındaki artış pazardaki voltajı da yükseltti. 572 bin adedi geçen toplam otomobil pazarı karşısında elektrikli otomobil satışları 103 bin adedi aşarak yüzde 18’in üzerinde pay aldı. Burada en çok dikkat çeken marka ise Tesla oldu. Neredeyse en az yatırımla en büyük pazar payına Türkiye’de ulaşan marka, kurucusu Elon Musk’ın tek modelle göz bebeği pazarı haline geldi. Avrupa’daki sert daralmaya rağmen Türkiye’de Tesla Model Y satışları tam tersi bir tutum izledi. Ocak-Temmuz 2025 döneminde Avrupa’da yüzde 43,5 azalan Tesla satışları Türkiye ise geçen yıla göre yüzde 386 arttı.
Teşvik bitti satışlar hız kesti
Avrupa pazarına girdiği andan itibaren teşviklerin de etkisiyle pazardaki konumunu güçlendiren Tesla, satış rekorlarına imza atıyordu. 2024’ün ikinci yarısından itibaren gerilemeye başlayan markanın satışları 2025’te de voltaj kaybını sürdürmeye devam etti. Almanya ve Fransa’da teşvikler kaldırıldı. Çinli üreticiler agresif fiyatlarla pazarlara girmeye başladı. Bundan en olumsuz etkilenen Elon Musk oldu.
Tesla satışlarının Avrupa ülkelerindeki gerileyişi temmuzda 7’nci ayı buldu. Geçen yıl temmuz ayında 11 bin 465 olan AB ülkelerindeki Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 6 bin 600’e indi. Böylece AB piyasasında Tesla satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,4 azaldı. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde AB ülkelerinde 137 bin 71 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 77 bin 446 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,1’den yüzde 1,2’ye düştü.
Türkiye’de ise genel durum tam tersi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen yılın temmuz ayına kıyasla, Tesla Model Y satışları yüzde binin üzerinde artış gösterdi. 420 adet olan Temmuz 2024, bu yılın aynı ayında 4 bin 706’yı geçti. Bu adetlerle neredeyse temmuz ayında AB’ye yaklaştı. Türkiye’de 7 ayın toplamında ise 17 bin 26 adetlik bir satış gerçekleşti.
Premium model gibi görülüyor
Özel tüketim vergisinde (ÖTV) yapılan son değişimle birlikte, elektrikli otomobillerin fiyatları hala oldukça avantajlı konumda. Yüzde 10’luk dilimden sonra yüzde 25’lik vergi diliminde de modelin kalabilmesiyle birlikte, birçok markanın önüne geçti. Araç her ne kadar premium bir model olmasa da sunduğu özellikler ve marka algısı onu tüketici karşısında lüks bir araç algısı oluşturuyor.
2.3 milyon lira bandında olması marka algısı yüksek olan Tesla’yı bir adım öne çıkarıyor. Bu fiyat aralığında çok fazla premium model yer almıyor. Supercharger şarj ağı da kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor.
Kur ve vergi değişimi ivmeyi sınırlayabilir
Tesla’nın Türkiye’de kısa sürede yakaladığı ivme, pazardaki açığın ve markaya yönelik algının bir sonucu. Ancak kalıcı başarı için yalnızca Model Y’ye güvenmesi yeterli olmayabilir. Yerli üretici Togg’un satışlarını artırması, Avrupa’dan gelecek yeni kompakt elektrikli modellerin pazara girmesi ve kur/vergilerdeki değişiklikler Tesla’nın ivmesini sınırlayabilir. Tesla, Türkiye’deki başarısını sürdürmek için ya daha uygun fiyatlı bir modeli piyasaya sunmalı ya da servis ve satış sonrası yatırımlarını artırarak müşteri sadakatini güçlendirmeli. En büyük beklentilerden biri de Model 2. Eğer bunu da getirebilirse daha ulaşılabilir bir araçla pazarda dengeleri değiştirebilir.
Tek modelle ilk ikide; Togg’a çok yakın
Tesla Model Y ile şu an Türkiye pazarında elektrikli araç satışlarında ilk 3’te. İlk sırayı Ocak-Temmuz 2025’te 19 bin 821 adetle Togg aldı. Pazar payı elektrikli modeller içinde yüzde 20’ye yakın. İkinci sırada ise Tesla var. 17 bin 26 adet satışla marka, yüzde 17 seviyesinde bir pazar payına sahip. Ayrıca Türkiye’de üretilen Togg'un satışlarına da oldukça yakın. Markanın adet yakalayamadığı da biliniyor. Üçüncü sırada ise BYD var. Yakın zamanda Türkiye’de fabrika kurması beklenen markanın 11 bin 752 adetle pazar payının yüzde 12 seviyesinde olduğu görülüyor. Bu tabloda Tesla, zirveyi çoktan zorluyor.
Elon Musk 1 cent harcamadan rekor kırıyor
Tesla Türkiye’de bir yatırım yapmadan beklenmedik bir pazar gücüne ulaştı. Bu süreçte marka sadece satış ve servis ağıyla hizmet verdi. O da sınırlı seviyede. Batıdan doğuya Ankara’dan sonra ne satış hizmeti var ne servis. Hatta şarj ağı bile oldukça düşük. Türkiye’de yaklaşık 9 adet hizmet ve servis noktası var. Hızlı şarj dediğimiz supercharger noktası da hemen hemen 13 tane. Pazarda hızlı bir yükseliş gösteren Çinli markalara uygulanan tebliğ ile karşısında ağırlıklı olarak yatırım yapmaları beklenirken, listede zirveye oynayan markalar 1 cent bile harcamadan yerli markaların önüne geçiyor.