Tesla'nın üçüncü çeyrek satış beklentileri yükseldi

Analistlerin üçüncü çeyrek için daha önce 430 bin civarında öngördüğü Tesla teslimat tahminleri 448 bine yükselirken, bazı beklentiler 456 bine yaklaşabileceğini gösteriyor. Ancak buna rağmen rakamların geçen yılki 463 bin seviyesinin altında kalması dikkat çekiyor.

Bu artışta, ABD'de elektrikli araç vergi kredilerini eylül sonunda sona ermeden önce almak isteyen alıcıların talebinin etkili olduğu düşünülüyor. Ancak bu rakamlar, geçen yılki 463 bin teslimatın altında kalıyor.

Öte yandan, Avrupa'da satışlar baskı altında kalmaya devam ediyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, ağustos ayı teslimatları yıllık bazda yüzde 37 düşüşle 8.220 araca geriledi ve yılbaşından bu yana yüzde 43'lük bir düşüş yaşadı. Bu yaklaşan teslimat rakamları, politika değişiklikleri ve yeni ürün döngülerinin Tesla'nın talep profilini yeniden şekillendirebileceği bir dönemde şirketin küresel ivmesi hakkında yeni bir gösterge sunacak.