Ticaret vites düşürdü lüks tüketim gazladı

Ali YILDIRIM

Otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ikinci ayın­da da vites düşürdü. Ge­çen yıl kırılan rekor pazarkarşı­sında bu sefer zirve görülmmedi. Markaların sene başından beri dolu dizgin kampanyalarına rağ­men ÖTV muaf satışlardaki dü­şük talep, kredilerdeki yüksek se­yir ve matrah diliminin güncel­lenme beklentisiyle pazar şubat ayında kan kaybetti.

Oto­motiv Distribütör­leri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve ha­fif ticari araç pa­zarı, 2025 yılı Ocak-Şubat dö­neminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında azalarak 159 bin 384 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, ocak-şubat döneminde geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak 131 bin 965, hafif ticari araç satışları da yüzde 30,4 aza­lışla 27 bin 419 olarak gerçekleş­ti. Bu dönemde lüks araç satışla­rı hız kesmedi. Ama ticari tarafta kayıp sürdü.

Ticaret bir anlam­da frene basmaya devam ederken lüks tüketim yönünü artışa çevir­di. Sadece şubat ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 38 daralarak 14 bin 709 adede kadar geriledi. Oto­mobil tarafı da yüzde 7,6’lık aza­lış kaydetti. Toplam pazar ise Şu­bat 2025’te yüzde 14,4 daralarak 90 bin 730 adet oldu. Lüks tarafta Aston Martin, BMW, Lexus, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI ve Subaru satışları katladı.

Orta sınıfa talep geriledi üst segmente arttı

Ocak-Şubat 2025 döneminde pazarın ağırlığını vergi oranı dü­şük modeller oluşturdu. Pazarın yüzde 82,6'sını vergi oranları dü­şük olan A, B ve C sınıfındaki mo­dellerden gelmeye devam etti. Fa­kat bu segmentlerin hepsinde yılın ilk iki ayında geçen yıla göre, dü­şüş yaşandı.

Kayıp bir önceki yı­la göre, yüksek oldu. Bunun aksi­ne ağırlıklı olarak lüks segmentin yer aldığı D, E ve F sınıfında satış­lar önceki iki aylık döneme göre, yükseliş gösterdi. ODMD verileri­ne göre, 18 lüks markayı baz aldığı­mız toplam lüks araç satışlarında büyüme bir önceki yılın ilk iki ayı­na göre, yüzde 24,6 olarak gerçek­leşti. Ticari satışlarda da ise kayıp yüzde 30’u aştı.

Toplam araç satış­larındaki daralmaya rağmen son 10 yılın en iyi ikinci şubatı olarak kayıtlara geçti. Otomobil pazarı da yine en iyi ikinci şubatını yaşadı. Fakat hafif ticari son 3 yılın en kötü adetlerine imza attı. İlk 10 marka­ya baktığımızda en çok hafif tica­ri aracı Ford sattı. Satışları önceki yıla göre ilk 2 ayda yüzde 15’e yakın arttırdı. Listeye 5’inci sıradan gi­ren Opel de yüzde 9 seviyesinde bir artış yakaladı hafif ticaride. Fiat, Citroen ve Volkswagen düşüş ya­şayan markalardan oldu.

Elektrikli araçların voltajı yükseliyor

Elektrikli otomobil satışlarında da tam gaz artış sürüyor. Ama buna karşın başta dizel olmak üzere benzinli araç satışlarında bile sert kayıplar var. Benzinli otomobil satışları 65 bin 517 adetle toplam pazardaki payı artık yüzde 50’nin altına indi. Bir dönemin vazgeçilmez seçeneği olan dizel otomobil satışları da 11 bin 430 adede kadar düştü. Pazardaki payı zaten çoktan yüzde 10’un altına inmişti.

Aslında ikinci sırayı hibrit araç satışları aldı. Hibrit otomobil satışları 37 bin 864 ile yüzde 28,7 paya sahip olurken, elektrikli otomobil satışları 16 bin 698 ile pastadaki payını yüzde 12,7’ye çıkardı. Tabi en çok talep düşük ÖTV oranına sahip olan 160 kW altındaki elektrikli otomobillerde oldu. Listenin ilk sırasında Tesla Model Y, Togg T10X ve MINI Countryman elektrik yer aldı.

Pazarın gerçek sahipleri artık SUV’lar

Türkiye yıllarca sedan otomobil ülkesi olarak lanse edildirken, bu gerçek uygun fiyatlı SUV’lerin pazara girmesiyle değişti. Son birkaç yıldır en çok satan modeller SUV araçlar olurken, onları büyük kayıplar yaşasa da sedan araçlar takip etti.SUV'ler %58,6 pay ve 77 bin 344 satışa ulaştı. Sedanlar ise %24,6 pay ve 32 bin 481 satış, HB araçlar %16,1 pay ve 21 bin 238 adete geriledi. Sedan, hatchback, station wagon ve spor otomobil satışları yılın ilk iki ayında geçen yıla göre, sert daralmalar yaşadı. Ama SUV araç satışları bu daralmadan hiç etkilenmeyerek satışları arttırdı. Yerden yüksek modellerde % 3,3’lük yükseliş yaşandı.