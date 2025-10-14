Tofaş CEO’su Elordu: Fiat Egea Sedan’ın üretimi 2026’da sona erecek

Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan’ın üretiminin en geç 2026 yılının haziran ayında sona ereceğini açıkladı.

Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, CNBC-e’de katıldığı canlı yayında otomotiv sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

Elordu, 2024 yılında da Türkiye’nin en çok satılan otomobili olmayı sürdüren Egea Sedan’ın üretiminin planlanan süre içinde tamamlanacağını belirterek, “Egea üretimine ilişkin kararımızı yakın zamanda alacağız. Üretimi uzatma kararı alsak bile bu en fazla 6 aylık bir süre olacak. 2026’nın haziranına kadar üretimi sonlandırmayı öngörüyoruz” dedi.

“Yeni modelle üretim kapasitesini korumak istiyoruz”

Egea üretiminin sona ermesiyle birlikte boşalacak üretim kapasitesini yeni bir modelle doldurmak istediklerini ifade eden Elordu, “Müşteri tercihleri artık sedan modellerden SUV’lara doğru kayıyor. Bu değişimi iyi okumamız gerekiyor. Egea’nın başarısı doğru ürünü doğru fiyata sunmamızdan kaynaklandı. Şimdi de aynı stratejiyi yeni modelimizle sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

700 bin satış, 10 yıllık başarı hikayesi

2015’te banttan inen ilk Egea’dan bu yana yaklaşık 700 bin adetlik satışa ulaştıklarını vurgulayan Elordu, toplam üretimin 1 milyon 350 bin seviyesinde olduğunu belirtti.