Tofaş, Egea üretimini uzattı, K0 Modelini ABD’ye taşıyor

Tofaş, Stellantis Europe S.P.A. ile yaptığı yeni anlaşmalar doğrultusunda Tipo/Egea modelinin üretim süresini uzatırken, K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracatına ilişkin sözleşme değişikliklerini de duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki fabrikada üretilen Tipo/Egea modelinin üretimi, 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürdürülecek. Bu kapsamda, mevcut üretim sözleşmesinde gerekli tadiller için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varıldı.

Ayrıca, 4 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamasında kamuoyuna duyurulan K0 modeline ilişkin üretim ve ihracat planları da güncellendi.

Tofaş ile Stellantis Europe S.P.A. arasında varılan yeni anlaşmaya göre, 2024-2032 döneminde üretilmesi planlanan K0 modelinin 230 bin adedinin Kuzey Amerika pazarına ihraç edilmesi öngörülüyor. Modelin toplam üretim adedi ise yaklaşık 1 milyon araç olarak hedefleniyor.

K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına uygun hale getirilmesi amacıyla, Tofaş Yönetim Kurulu tarafından toplam yatırım tutarı 386 milyon euro olarak revize edildi.

