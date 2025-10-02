Tofaş'tan mekanik parça değişiminde indirim

Tofaş Satış Sonrası Hizmetler, Peugeot, Citroën ve Opel markalı binek otomobillerde aşınan mekanik parçaların değişimine yönelik bir kampanya başlattı. Kampanya, 3 yaş ve üzeri araç sahiplerini kapsıyor ve Ekim sonuna kadar geçerli olacak. Bu kapsamda fren diski, balata, amortisör, debriyaj seti/baskı balata, silecek ve kayış gibi kritik parçalar, yüzde 15 indirimle değiştirilebilecek.

Yetkili servisler, araçların güvenliği ve sürüş konforu açısından aşınan parçaların düzenli olarak değiştirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Özellikle fren sistemi ve debriyaj gibi güvenlik açısından kritik parçaların aksatılmadan bakımının yapılması, olası kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Tofaş Satış Sonrası Hizmetler, aracın modeline uygun, marka onaylı parçaların kullanılması gerektiğini vurguluyor. Yetkili servisler, bu sayede hem aracın performansının korunabileceğini hem de uzun vadede maliyetlerin düşürülebileceğini belirtiyor. Araç sahipleri, kampanya kapsamında kendi araç modellerine uygun parçaları yetkili servisler aracılığıyla avantajlı fiyatlarla değiştirme imkânı buluyor. Bu uygulama, araç sahiplerinin hem güvenli hem de ekonomik bir bakım süreci geçirmesine olanak sağlıyor.