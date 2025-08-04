TOGG Avrupa yolunda ilk vitesi atıyor

TOGG'un Türki­ye'de elektrikli otomobiller pa­zarında lider konumda bulun­duğuna işaret edilen haberde, 2025'in ilk yarısında 17 bin 101 adet T10X satıldığı, bunun da elektrikli otomobillerde yakla­şık yüzde 20 pazar payı anlamı­na geldiği kaydedildi. Haberde, 2024'te satışın 30 bini geçtiği ve bunun Tesla ve BYD'nin top­lam satışlarından daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı. “Şim­di Almanya ve böylelikle ilk yurt dışı pazarı, adımını takip edi­yor” ifadesi kullanılan haberde, Almanya'da 3 milyondan fazla Türk yaşadığından, bunun tesa­düf olmadığı belirtildi.

Stuttgart'ta bir ofis kuruldu

Stuttgart'ta zaten bir ofisin bulunduğuna dikkat çekilen haberde, satışların 2025 so­nunda başlamasının planlan­dığı, alımların bayi ağı olma­dan doğrudan dijital platform "Trumore" üzerinden gerçek­leşeceği aktarıldı.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın da tanı­tıldığı haberde, kendisinin 2011'de Handesblatt gazetesi tarafından "Yarının Yönetici­si" seçildiği anımsatıldı. Ha­berde, Karakaş'ın "herhangi bir zamanda değil, hemen kü­resel rekabet gücüne sahip ol­mayı" hedeflediği kaydedildi.