Togg, İSO 500’de 37’nci sıraya yükseldi: Türkiye’nin en değerli 20. markası oldu

Togg, İSO 500’de 5 sıra yükselerek 37’nci, Brand Finance’ın “En Değerli Markalar” listesinde ise 20’nci sırada yer aldı.

Uluslararası bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance tarafından yayımlanan "Türkiye 125 – En Değerli Markalar" araştırmasında, Togg geçtiğimiz yıl listeye ilk kez girmişti. Bu yıl beş basamak birden yükselerek 20’nci sıraya yerleşen şirket, kısa sürede marka gücünü perçinledi.

T10X ile iki segmentte de zirvede

2023 Nisan’ında ilk modeli T10X’i piyasaya süren Togg, 2025 yılı ilk dört ayında hem elektrikli araç hem de C-SUV segmentinde zirvede yer aldı.

Ocak–Nisan 2025 satış rakamları:

Toplam satış: 10.325 adet

Nisan ayı satışları: 3.537 adet

C-SUV segmenti pazar payı: %10,1

Elektrikli araç segmenti pazar payı: %24,4

T10X, sadece elektrikli değil, içten yanmalı araçların da yer aldığı C-SUV pazarında da lider konumda bulunuyor. Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok tercih edilen elektrikli modeli olmayı başaran Togg, sektördeki ağırlığını her geçen gün artırıyor.