Togg makam aracı olarak kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin otomobili Togg, bugün itibarıyla bakanlıklara teslim edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazlarının sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyatına başlandı.
Togg, bugün itibarıyla bakanlıklara da teslim edildi.
İstanbul Sultanbeyli'deki programlarına Togg T10X ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu.