Togg sahipleri çekiliş ile bu akşam belli olacak

Togg'dan yapılan açıklamada, çekilişin Togg'un sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği aktarıldı.

Togg tarafından 25 Mart'ta yapılan paylaşımda, T10X için 7 günde 100 bin sipariş verildiği bildirilmişti. Böylece o tarihten bu yana 77 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu.

Togg ayrıca çekilişte otomobili hak kazanan 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

T10X sipariş edebilecek

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Yapılan açıklamaya göre, asıl ve yedek listeye giren kullanıcılar akıllı cihazlarını teslim almayı bekledikleri süre kadar ilave garanti ve her bekledikleri ay için Trugo’dan 85 kWs enerji dolum hakkı kazanacak. Aylık 85 kWs, WLTP normlarına göre 500 km yol karşılığına denk geliyor.