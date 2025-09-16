Togg T10F en ucuz elektrikli sedan olarak yola çıktı

Türk tüketicilerin uzun bir süredir merakla bek­lediği Togg T10F sedan satışa çıktı. Uzun bir süredir Al­manya ve Türkiye tanıtımları yapılan model ilk kez Münih’te­ki IAA Mobility 2025’te dünyaya tanıtılmıştı. Aracın fiyatı da belli oldu. V1 RWD standart menzilli versiyon 1 milyon 860 bin lira­dan satışa çıktı. Uzun menzilV1 için 2.1 milyon liralık fiyat etike­ti öne çıkarken V2 versiyonunda da etiket 2.3 milyon lirayı geç­ti. Togg T10X’ten 16 bin lira da­ha pahalıya gelen model, aynı za­manda en ucuz elektrikli sedan etiketini de taşıyor. Bu segment­te fiyat olarak en yakın sedan ra­kiplerinden biri olan Citroen C4X 1 milyon 999 bin lira, Hyun­dai Ioniq 6 2milyon 230 bin 500 lira, BYD Seal ise 2 milyon 319 bin liralık fiyat etiketini taşıyor. Daha uygun fiyatlı modellere ba­kıldığında listenin başında B sı­nıfı hatchback modeller geliyor. Bunlar sırasıyla; Citroen eC3, Hyundai Inster, BYD Dolphin, Renault R5 ve Opel Corsa. Bura­da ise fiyat aralığı 1.3 milyon lira ile 1.8 milyon lira arasında.

Almanya’da ÖTV’siz ay sonunda satışa çıkacak

Togg T10F, ay sonunda Al­manya’da da satışa çıkıyor. Tür­kiye’de uygulanan vergi siste­minin Almanya’da uygulan­mayacağı zaten ortada. Aracın vergisiz çıplak fiyatı hemen he­men 1.2 milyon lira seviyesin­de. Bu fiyata Türkiye’de yüzde 25 özel tüketim vergisi (ÖTV) ekleniyor. Ve çıkan sonuca da yüzde 20’lik katma değer ver­gisi (KDV) dahil oluyor. Böyle­ce en ucuz fiyat 1.8 milyon lira­yı aşıyor. Almanya’da ise sıfır bir araç satın alırken, ÖTV yok. Yani Togg T10F’in vergisiz fiya­tına sadece yüzde 19’luk KDV eklenecek. Böylece araç ver­gi kaynaklı ay sonunda Alman­ya’da daha uygun fiyata satışa sunulmuş olacak. Konu hakkın­da geçen hafta Togg yetkilileri­nin yapmış olduğu açıklamada, “Fabrika çıkış fiyatımız aynı. Sa­dece ülkeler bazında vergi kay­naklı fiyat değişimleri olabilir" denilmişti.

12 ay sıfır faizli kredi

Togg, T10F V2 için özel fi­nansman seçeneklerini de dev­reye aldı. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar T10F V2 için 200 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 TL aylık geri ödemeli veya 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 TL aylık geri ödemeli ya da 1 milyon TL krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 TL aylık öde­meli sahip olabilecek.

T10F V2 modelini tercih ede­cek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL yüzde 0 faiz seçe­neğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2,99 fa­izli 48 ay vadeli 71 bin 054 TL aylık ödemeli alternatif de su­nuluyor.

Kısa menzil 350 km uzun menzil 623 km

Togg T10F, Türkiye pazarına 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten seçenekle girdi. İki farklı batarya seçeneğine sahip aracın menzili de V1’de 52,4 kWh batarya ile 350 km, V2’de de 88,5 kWh batarya ile 623 km olarak hesaplanmış. Araç yüzde 20’den yüzde 80’e hızlı şarj ile 28 dakikada doluyor. Araçta uzaktan güncelleme gerçekleşebiliyor. Aynı zamanda modelde, yedi adet hava yastığı, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunuluyor. T10F, aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor. Aracın bagaj hacmi ise 505 litre.