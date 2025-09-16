Togg T10F en ucuz elektrikli sedan olarak yola çıktı
Togg ikinci modeli T10F’i, Türkiye’de 1 milyon 860 bin liradan satışa sundu. Gövde tipine göre sınıflandırıldığında modelin fiyat olarak en yakın elektrikli rakibi 2 milyon liraya yakın fiyatla Citroen eC4X oldu. Onu 2.2 milyon liralık etiketle Hyundai Ioniq 6, 2.3 milyon lirayla BYD Seal izledi.
Türk tüketicilerin uzun bir süredir merakla beklediği Togg T10F sedan satışa çıktı. Uzun bir süredir Almanya ve Türkiye tanıtımları yapılan model ilk kez Münih’teki IAA Mobility 2025’te dünyaya tanıtılmıştı. Aracın fiyatı da belli oldu. V1 RWD standart menzilli versiyon 1 milyon 860 bin liradan satışa çıktı. Uzun menzilV1 için 2.1 milyon liralık fiyat etiketi öne çıkarken V2 versiyonunda da etiket 2.3 milyon lirayı geçti. Togg T10X’ten 16 bin lira daha pahalıya gelen model, aynı zamanda en ucuz elektrikli sedan etiketini de taşıyor. Bu segmentte fiyat olarak en yakın sedan rakiplerinden biri olan Citroen C4X 1 milyon 999 bin lira, Hyundai Ioniq 6 2milyon 230 bin 500 lira, BYD Seal ise 2 milyon 319 bin liralık fiyat etiketini taşıyor. Daha uygun fiyatlı modellere bakıldığında listenin başında B sınıfı hatchback modeller geliyor. Bunlar sırasıyla; Citroen eC3, Hyundai Inster, BYD Dolphin, Renault R5 ve Opel Corsa. Burada ise fiyat aralığı 1.3 milyon lira ile 1.8 milyon lira arasında.
Almanya’da ÖTV’siz ay sonunda satışa çıkacak
Togg T10F, ay sonunda Almanya’da da satışa çıkıyor. Türkiye’de uygulanan vergi sisteminin Almanya’da uygulanmayacağı zaten ortada. Aracın vergisiz çıplak fiyatı hemen hemen 1.2 milyon lira seviyesinde. Bu fiyata Türkiye’de yüzde 25 özel tüketim vergisi (ÖTV) ekleniyor. Ve çıkan sonuca da yüzde 20’lik katma değer vergisi (KDV) dahil oluyor. Böylece en ucuz fiyat 1.8 milyon lirayı aşıyor. Almanya’da ise sıfır bir araç satın alırken, ÖTV yok. Yani Togg T10F’in vergisiz fiyatına sadece yüzde 19’luk KDV eklenecek. Böylece araç vergi kaynaklı ay sonunda Almanya’da daha uygun fiyata satışa sunulmuş olacak. Konu hakkında geçen hafta Togg yetkililerinin yapmış olduğu açıklamada, “Fabrika çıkış fiyatımız aynı. Sadece ülkeler bazında vergi kaynaklı fiyat değişimleri olabilir" denilmişti.
12 ay sıfır faizli kredi
Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar T10F V2 için 200 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 TL aylık geri ödemeli veya 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 TL aylık geri ödemeli ya da 1 milyon TL krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 TL aylık ödemeli sahip olabilecek.
T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 054 TL aylık ödemeli alternatif de sunuluyor.
Kısa menzil 350 km uzun menzil 623 km
Togg T10F, Türkiye pazarına 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten seçenekle girdi. İki farklı batarya seçeneğine sahip aracın menzili de V1’de 52,4 kWh batarya ile 350 km, V2’de de 88,5 kWh batarya ile 623 km olarak hesaplanmış. Araç yüzde 20’den yüzde 80’e hızlı şarj ile 28 dakikada doluyor. Araçta uzaktan güncelleme gerçekleşebiliyor. Aynı zamanda modelde, yedi adet hava yastığı, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunuluyor. T10F, aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor. Aracın bagaj hacmi ise 505 litre.