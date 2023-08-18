Togg’dan 16 günde 909 adet teslimat

Yerli otomobil Togg’un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklanmıştı.

Bunun üzerine Togg’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1-16 Ağustos tarihleri arasında toplam 909 adet T10X Togg’un teslimatı gerçekleştiği bildirildi Yerli otomobil toplamda 2 bin 344 teslimat rakamına ulaştı. Bu arada, İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan TOGG Deneyim Merkezi’nde teslimat için bekleyen TOGG araçları görüntülendi.