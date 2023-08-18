Togg’dan 16 günde 909 adet teslimat
Türkiye’nin yerli otomobili Togg’da teslimatlar devam ediyor. Togg’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayının ilk 16 gününde 909 adet T10X Togg teslimatı gerçekleşti.
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Yerli otomobil Togg’un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklanmıştı.
Bunun üzerine Togg’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1-16 Ağustos tarihleri arasında toplam 909 adet T10X Togg’un teslimatı gerçekleştiği bildirildi Yerli otomobil toplamda 2 bin 344 teslimat rakamına ulaştı. Bu arada, İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan TOGG Deneyim Merkezi’nde teslimat için bekleyen TOGG araçları görüntülendi.